بافاريا الألمانية تعرض مساعدة اليونان في حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي

عرض وزير داخلية ولاية بافاريا الألمانية، يوأخيم هيرمان، على اليونان، تقديم المساعدة في حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

جاءت هذه التصريحات لهيرمان، أمس الأربعاء، في ختام زيارة لمدة يومين قام بها السياسي المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، لليونان.

وأوضح هيرمان أن بلاده عازمة على زيادة إسهامها في موضوع حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتوسيع نطاق العمالة لدى الوكالة الأوروبية لحماية الحدود (فرونتكس).

وأكد هيرمان على أهمية الحدود اليونانية كجزء من الحدود الخارجية للتكتل بالنسبة لبلاده ولأوروبا عموما، وقال:" لا أحد يريد أن يتكرر في ألمانيا موقف حدث في 2015".

وتركزت زيارة هيرمان على تبادل وجهات النظر مع المسؤولين اليونانيين حول موضوع اللجوء إلى أوروبا.

وأعرب هيرمان عن تأييده لترحيل اللاجئين الذين ليس لهم الحق في الحماية في أوروبا، مباشرة إلى الحدود، وطالب بالدراسة الفورية لطلبات اللجوء بمجرد قدوم أصحابها:" فلا يصح فعلا السماح للاجئين بالقدوم أولا إلى أوروبا ثم النظر بعد ذلك في إجراءات اللجوء".

وكان وزير الداخلية الألماني، وزميل هيرمان في الحزب البافاري، هورست زيهوفر، قد أعلن في وقت سابق عن تأييده أيضا لمباشرة إجراءات اللجوء والترحيل عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.