إيران تهنئ المدير العام الجديد لوكالة الطاقة الذرية وتؤكد استعدادها للتعاون البناء

أعرب المتحدث باسم وزارة خارجية الإيرانية عباس موسوي، عن تهانيه للمدير الجديد للوكالة الطاقة الذرية، وأكد أن إيران على استعداد للتعاون البناء مع الوكالة.

وبعثت الخارجية رسالة تهنئة للمدير الجديد الأرجنتيني رافائيل جروسي.

ووفقا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا"، فقد أكد موسوي على "دور الوكالة الحصري فيما يتعلق بالقضايا النووية في الاتفاق النووي وكذلك دور المنظمة الدولية على التعاون السلمي بين الأعضاء".

وقال إن إيران على استعداد لبسط التعاون البناء مع الوكالة في إطار حسن النوايا والاحترام المتبادل ومراعاة الدقة المهنية والحيادية.

كان جرى انتخاب جروسي للمنصب أمس الأول الثلاثاء، بعدما تغلب على منافسه الروماني كورنيل فيروتا الذي يشغل منصب المدير العام المؤقت للوكالة منذ وفاة مديرها السابق يوكيا أمانو في يوليو.

ومن المقرر أن تكون المهمة الرئيسية لجروسي هي مراقبة البرنامج النووي الإيراني، في الوقت الذي تقوم فيه الجمهورية الإسلامية بالمزيد من الخطوات لتقليل التزامها بالاتفاق النووي الموقع مع القوى العالمية الكبرى.