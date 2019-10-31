«راميدا» تستعد لطرح حصة من أسهمها في البورصة

بدأت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية "راميدا"، إجراءات قيد أسهمها بالبورصة المصرية، تمهيدًا لطرح حصة من أسهمها.

وتعتزم الشركة تنفيذ الطرح المرتقب من خلال شريحتين إحداهما طرح خاص للمستثمرين المؤهلين، والأخرى طرح عام، على أن يتم تلقي طلبات الشراء في الأسهم المطروحة لشريحتي الطرح الخاص والعام بنفس سعر السهم.

ويتم بيع الأسهم ضمن عملية الطرح المشترك من جانب المساهم الرئيسي شركة Greville Investing Ltd ("المساهم البائع").

ومن المزمع بعد إتمام الطرح المشترك أن تقوم الشركة بإصدار أسهم زيادة رأسمال تالية لتنفيذ الطرح المشترك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بحد أدنى تبلغ قيمته 650 مليون جنيه تقريبًا.

وسوف يقتصر حق الاكتتاب في أسهم الزيادة المذكورة على المساهم البائع، وسيكون الاكتتاب في تلك الزيادة بنفس السعر الذي تم به تنفيذ الطرح، والذي سيتم الإعلان عنه وفقا لنشرة الطرح المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتعمل الشركة حاليًا على استيفاء الموافقات القانونية اللازمة لتسجيل الشركة بالهيئة العامة للرقابة المالية، وقيد وطرح أسهمها بالبورصة المصرية وفقا لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وأية جهات أخرى، وتتوقع الشركة إتمام تنفيذ عملية الطرح المرتقب، وبدء التداول على أسهمها خلال الربع الأخير من العام الجاري وفقا للضوابط والقواعد المنظمة لذلك.

ومن المتوقع أن يتم توظيف صافي حصيلة زيادة رأس المال اللاحقة لإتمام الطرح المشترك، في دعم وتمويل التوسعات المخططة ضمن استراتيجية النمو التي تتبناها، تركيزًا على تنفيذ الاستحواذات المستهدفة مجموعة جديدة من المستحضرات الدوائية إلى جانب دراسة إمكانية تنفيذ الاستحواذات الجذابة على المزيد من الشركات المنتجة للمستحضرات الدوائية، بالإضافة إلى إمكانية توظيف جزء من حصيلة زيادة رأس المال في تسوية جزء من ديون المجموعة حسب حركة أسعار الفائدة.

وقامت الشركة بتكليف كل من مؤسستي «HSBC Bank plc» و«Investec Bank plc» بدور المنسق العالمي ومدير الطرح المشترك، بينما تقوم شركة «سي أي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية» بدور مدير الطرح المشترك.

وتجدر الإشارة إلى تكليف مؤسستي «HSBC Bank plc» و«Investec Bank plc» بدور المنسق العالمي ومدير الطرح المشترك لشريحة الطرح الخاص فقط.

وقال الدكتور عمرو مرسي، العضو المنتدب لشركة راميدا، إن إدارة الشركة نجحت في تنفيذ استراتيجية توسعية طموحة منذ عام 2011، وتمثلت أبرز ملامحها في إطلاق المنتجات الابتكارية والاستحواذ على المستحضرات الدوائية الجديدة، وكذلك الاستثمار في تنمية وتطوير المنشآت الصناعية التابعة.