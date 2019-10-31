مسؤولون أمميون يحسمون غدا مصير استضافة إسبانيا لقمة المناخ

يقرر غدا الجمعة مسؤولون من الأمم المتحدة ما إذا كانت العاصمة الإسبانية مدريد ستصبح مقرا لانعقاد مؤتمر المناخ العالمي في ديسمبر المقبل بعد اعتذار تشيلي نظرا للقلاقل التي تمر بها أم لا.

وقالت بيانات وزارة البيئة الألمانية اليوم إن من المقرر أن تتشاور هيئة مختصة بهذا الأمر في جلسة عاجلة عن إقرار ذلك أو عدمه.

كانت إسبانيا عرضت اليوم الخميس أن تكون عاصمتها مقرا للمؤتمر الدولي.

وكانت الحكومة الألمانية ورئيسة لجنة المناخ بالأمم المتحدة تاتريشيا إسبينوزا أشادتا بهذا العرض الإسباني.

وبهذا صارت إقامة هذا المؤتمر المخطط له ما بين الثاني إلى الثالث عشر من كانون أول / ديسمبر المقبل ممكنة.

كانت الحكومة التشيلية ألغت إقامة المؤتمر على أراضيها بسبب الاحتجاجات الاجتماعية التي اندلعت بصورة مفاجئة على أراضيها.