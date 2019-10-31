 الشرطة الإيطالية تصادر ملايين السلع «الخطيرة» المتعلقة بالهالويين - بوابة الشروق
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الشرطة الإيطالية تصادر ملايين السلع «الخطيرة» المتعلقة بالهالويين

د ب أ
نشر فى : الخميس 31 أكتوبر 2019 - 3:34 م | آخر تحديث : الخميس 31 أكتوبر 2019 - 3:34 م

أعلنت شرطة الجرائم المالية الإيطالية، اليوم الخميس، أنها ضبطت أكثر من 11 مليون سلعة من ألعاب وأقنعة ومنتجات تجميل وديكور تحمل طابع عيد الهلع (الهالوين) تفتقر إلى شهادات السلامة.

وقالت شرطة جارديا دي فينانزا في بيان إنه تم العثور على السلع صينية الصنع، ومن بينها بالونات وملصقات، في العديد من المستودعات والمتاجر في روما والمقاطعات المحيطة بها.

وأحالت الشرطة سبعة أشخاص للمقاضاة الجنائية بسبب جرائم احتيال في تجارة التجزئة، والاتجار في سلع غير قانونية، واستيراد بضائع مقلدة وبيع سلع بشكل ينطوي على خرق للمعايير التجارية.

وقالت جارديا دي فينانزا إنها صادرت أيضا نحو 5ر2 مليون قطعة من الملابس والملصقات من مصنع تديره الصين ينتج ملابس مقلدة في نابولي.

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