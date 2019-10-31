منظمة التحرير الفلسطينية تطالب إسرائيل بالإفراج فورا عن قيادية اعتقلتها من رام الله

طالبت منظمة التحرير الفلسطينية إسرائيل بالإفراج فورا عن قيادية فلسطينية اعتقلتها اليوم الخميس من منزلها في مدينة رام الله في الضفة الغربية.

وكتب أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة صائب عريقات، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نطالب بالإفراج الفوري عن الأخت خالدة جرار إحدى قادة العمل السياسي والاجتماعي والنسائي الفلسطيني".

ودعا عريقات المجتمع الدولي إلى "الضغط على الحكومة الاسرائيلية للإفراج عنها بشكل فوري"، مؤكدا أن اعتقالها "يعتبر عملية خطف جديدة من قبل سلطة الاحتلال الاسرائيلي".

ونددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في بيان صحفي، بشن الجيش الإسرائيلي "حملة اعتقالات واسعة في صفوف قياداتها بينهم القيادية جرار وشملت العشرات من كوادرها في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية".

وحملت الجبهة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة جرار وعدد من قياداتها المعتقلين الذين يعانون من أوضاع صحية صعبة، متهمة إسرائيل بمحاولة "إبعاد القيادات الوطنية الفاعلة والجذرية عن المشهد الفلسطيني من أجل تهيئة البيئة الملائمة لإعادة إنتاج نفس نهج التسوية المدمر".

ودعت الجبهة السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية إلى "اتخاذ قرار واضح وجدي بوقف كل أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال، فمن غير المفهوم أن يستمر الاحتلال في استباحة المناطق التي تقع تحت سيطرة السلطة دون أن تقوم الأجهزة الأمنية بالتصدي للاحتلال وحماية أبناء شعبنا ومقاومينا".

كما نددت حركة حماس، في بيان صحفي لها، باعتقال جرار، معتبرة أن "حملات الاعتقال التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني ورموزه وقياداته يعكس حجم الإرهاب الإسرائيلي".

ورأت الحركة أن "هذه الاعتقالات المسعورة تؤكد خطورة أي تساوق للعودة إلى المفاوضات مع هذا الكيان وجريمة استمرار التنسيق الأمني معه".

يُذكر أن جرار نائبة في المجلس التشريعي وتعد من أبرز قيادات الجبهة الشعبية (ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في الضفة الغربية وكان تم الإفراج عنها في فبراير الماضي بعد اعتقالها لدى إسرائيل إداريا 20 شهرا.