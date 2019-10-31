إسبانيا تعرض استضافة المؤتمر الأممي للمناخ بعد اعتذار تشيلي

عرضت إسبانيا اليوم الخميس، استضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 25) في مدريد وذلك بعد أن ألغت تشيلي خطط إقامته على أراضيها بعد نحو أسبوعين من الاحتجاجات العنيفة المناهضة للحكومة.

وقالت الحكومة في بيان، إن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عرض على الرئيس التشيلي سيباستيان بينيرا تعاونه ، ومن بين ذلك إمكانية استضافة الدورة الخامسة والعشرين للمؤتمر المقررة في كانون أول/ديسمبر المقبل.

وكان من المفترض أن ينعقد المؤتمر في الفترة بين 2 إلى 13 ديسمبر المقبل في العاصمة التشيلية.

وقال بينيرا أمس الأربعاء إن تشيلي قررت عدم استضافة المؤتمر بسبب "ظروف صعبة".

واهتزت البلاد بسبب احتجاجات ضد عدم المساواة ، أودت بحياة نحو 20 شخصًا على الأقل.

ورحبت باتريشيا إسبينوزا، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بالعرض الإسباني.

وقالت في بيان "نأمل أن يتمكن مكتب مؤتمر كوب 25 في النظر في هذا الحل المقترح في أقرب وقت ممكن."

وتُعقد قمة المناخ الأممية بشكل سنوي، كجزء من الجهود المبذولة لتنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ.