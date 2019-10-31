رئيس الجمهورية العراقية يلقي خطابا «مهما» بعد قليل

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أفادت وكالة الأنباء العراق "واع" بأن رئيس الجمهورية برهم صالح سيلقي "خطابا مهما" بعد قليل.
ولم تذكر الوكالة المزيد من التفاصيل.
يأتي هذا وسط أنباء عن احتمال استقالة الحكومة العراقية على خلفية احتجاجات دموية تطالب برحيلها.