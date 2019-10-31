 رئيس الجمهورية العراقية يلقي خطابا «مهما» بعد قليل - بوابة الشروق
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رئيس الجمهورية العراقية يلقي خطابا «مهما» بعد قليل

د ب أ
نشر فى : الخميس 31 أكتوبر 2019 - 2:37 م | آخر تحديث : الخميس 31 أكتوبر 2019 - 2:37 م

أفادت وكالة الأنباء العراق "واع" بأن رئيس الجمهورية برهم صالح سيلقي "خطابا مهما" بعد قليل.

ولم تذكر الوكالة المزيد من التفاصيل.

يأتي هذا وسط أنباء عن احتمال استقالة الحكومة العراقية على خلفية احتجاجات دموية تطالب برحيلها.

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