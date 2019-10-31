عريقات: إسرائيل تتحمل المسئولية أمام العالم في حال منعت إجراء الانتخابات الفلسطينية

شدد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، على تمسك القيادة بإجراء الانتخابات بمدينة القدس المحتلة، مشيرا إلى أن إسرائيل تتحمل المسئولية أمام العالم في حال منعت إجراء الانتخابات فيها.

وأكد عريقات، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الخميس، أهمية إجراء الانتخابات العامة، لأنها استحقاق وطني وقانوني للشعب الفلسطيني، لا يحق لأي جهة منع إجرائها.

من ناحيته، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن، في حديث للإذاعة، إن العقبة الأساسية أمام إصدار المرسوم مرتبط بنتائج الاتصالات التي تتم على الساحة الدولية مع إسرائيل بشأن إجراء الانتخابات في القدس المحتلة، مطالبا بضرورة وجود ضغط دولي على إسرائيل لتحقيق هذا الغرض، لأنه دون القدس لن يكون هناك انتخابات.

وأعلن محيسن عن عقد إقليم "فتح" جنوب الخليل انتخابات لها السبت المقبل، وفق النظام الداخلي للحركة والمعايير المحددة.

من جانبه، أكد الخبير في شئون الانتخابات طالب عوض، في حديثه للإذاعة، أنه من السهل إجراء الانتخابات على الأرض بسبب توفر القضايا الإجرائية، ومنها القانون الانتخابي وفق التمثيل النسبي الكامل، ولجنة الانتخابات كهيئة مستقلة تمارس دورها، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل على مراقبة الانتخابات.

وقال عوض إن أكثر من مليون ناخب ممن يحق لهم الاقتراع، لم يشاركوا حتى اللحظة بأي عملية انتخابية، داعيا كافة الأحزاب السياسية إلى بذل الجهود لتعزيز البناء الديمقراطي الداخلي، وأن يكون لوسائل الاعلام دور في تعزيز المشاركة في العملية الانتخابية.