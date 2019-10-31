نائب المجتمعات العمرانية الجديدة يتفقد مشروعات مدينتي المنصورة ودمياط الجديدتين

قام نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن المهندس عبد المطلب عمارة، بجولة تفقدية لمتابعة المشروعات المختلفة الجاري تنفيذها بمدينتي المنصورة ودمياط الجديدتين،يرافقه عدد من قيادات الهيئة، لمتابعة سير الأعمال والمشروعات بالمدن الجديدة.

وأوضحت وزارة الإسكان في بيان اليوم الخميس، أن نائب رئيس الهيئة، بدأ جولته بزيارة مدينة المنصورة الجديدة، وتفقد مناطق مشروعات سكن مصر، جنة للإسكان الفاخر، ومشروع تنفيذ مبنى جهاز المدينة، ثم توجه للكورنيش المطل على البحر المتوسط لمتابعة الأعمال الجارية حيث تم الانتهاء من تنفيذ الكورنيش الشرقي بطول 800 م، بينما وصلت نسبة تنفيذ الكورنيش الغربي بطول 1400م بنسبة 75 %، ثم تفقد عمليات تنفيذ أعمال الطرق والزراعة بالمدينة.

كما تجول عمارة، بمنطقة الفيلات التي يتم تشطيبها حيث جار تنفيذ 1149 فيلا (منفصلة - متصلة - شبه متصلة)، وتفقد أيضاً موقع تنفيذ محطة التحلية، واجتمع مع مسئولي الشركة المنفذة للمشروع للاستماع لشرح تفصيلي عن المشروع ومكوناته وطريقة ومواعيد التنفيذ.

وفي ذات السياق أكد المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة المشرف على مدينة المنصورة الجديدة،أن محطة التحلية بطاقة 40 ألف م3/اليوم، تم البدء في أعمال السور والمباني الإدارية بها، وجار التجهيز للبدء في أعمال الاختبار للخزان (GLS)، ويتم إعادة الدراسة لأعمال المأخذ على أساس خطوط السحب (1000 – 700 – 500 مم)..لافتا إلى توفير مياه لزراعة الكورنيش الشرقي، مشيراً إلى أن محطة الكهرباء قد تم البدء في أعمال السور بها وجار مراجعة الرسومات الإنشائية لمبنى التحكم.

وعقب ذلك قام المهندس عبد المطلب عمارة والوفد المرافق، بالتوجه لمدينة دمياط الجديدة، تفقد خلالها المدخل الغربي للمدينة والموقف الإقليمي ومشروع الإسكان المتميز وسكن مصر بغرب الحي الخامس بالمدينة، ومبنى المطعم الموجود بالحديقة المركزية بالمدينة.

وأكد رئيس الجهاز محمد رجب، أنه جار تنفيذ موقفين إقليميين بشرق وغرب المدينة بتكلفة حوالى 62 مليون جنيه وأن تكلفة تنفيذ الملعب الخماسي حوالي 6 ملايين جنيه.مؤكدا حرصه وكل العاملين بالجهاز على تجميل وتطوير وتنمية المدينة لخدمة السكان، وإظهارها بالمظهر الحضاري والجمالي اللائق بها كعروس للمدن الجديدة.