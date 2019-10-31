الرئيس اللبناني: الاستقرار الأمني والقضاء على الإرهاب كان على رأس أولوياتي في الحكم

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، خلال كلمة وجهها إلى الشعب: "أتوجه إليكم اليوم مع انتهاء النصف الأول من الولاية الرئاسية لأقدم لكم ما يشبه كشف الحساب بما التزمت به في خطاب القسم وبما تحقق وبما لم يتحقق وبما لا زلت أعمل لتحقيقه بالخطط الموضوعة والصعوبات التي واجهتنا".

وأضاف، مساء اليوم الخميس، أن كشف الحساب هذا صار ضروريًا بعد حركة التظاهرات التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة وأسفرت عن استقالة الحكومة، متابعًا: "لقد التزمت بتأمين الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي والتزمت بالقضاء على الإرهاب".

وأردف أنه كان قد التزم بالعمل على تأمين عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، ومكافحة الفساد، معقبًا أن الأولوية كانت لتحقيق الاستقرار الأمني والقضاء على الإرهاب، لأنها الأرضية لأي استقرار آخر.

وأعلن رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، الثلاثاء، التقدم باستقالته من منصبه للرئيس ميشال عون، استجابة لمطالب الشارع اللبناني بعد تظاهرات حاشدة دامت أكثر من أسبوعين، احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية، وفرض الضرائب، وللمطالبة باستقالة الحكومة.

وطالب الرئيس اللبناني، ميشال عون الأربعاء، حكومة سعد الحريري، بمواصلة تصريف الأعمال، لحين تشكيل حكومة جديدة.