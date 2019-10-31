ختام فعاليات دورة تدريبية استراتيجية لضباط في السودان

اختتمت فعاليات الدورة التدريبية الاستراتيجية (وثبة الأمل)، التي نظمتها أكاديمية نميري العسكرية العليا، في السودان، لدارسي دورتي الدفاع والحرب العليا، بحضور أعضاء مجلس السيادة الانتقالي حسن شيخ إدريس قاضي ورجاء نيكولا عبد المسيح، وأعضاء مجلس الأمن والدفاع، وزراء الدفاع الفريق أول ركن جمال الدين عمر، والداخلية الفريق أول شرطة الطريفي أدريس، ورئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، ونوابه، وقاد القوات الرئيسة.

وقالت القوات المسلحة السودانية - في بيان مساء اليوم - إن الفريق الركن ياسر العطا عضو مجلس السيادة الانتقالي أشاد - في كلمته لدى ختام الدورة - بالأدوار التي ظلت تضطلع بها أكاديمية نميري العسكرية العليا في تدريب وتأهيل قيادات الدولة العسكرية والمدنية.

ودعا العطا إلي تضافر الجهود وتكثيف التدريب في هذه المرحلة المهمة والجمع بين الأدوار السياسية والعسكرية لتحقيق شعار "سودان آمن متحضر وقادر على النهوض بفكر أبنائه وجهدهم المخلص".

وذكر البيان أن التمرين يهدف إلى تدريب الدارسين على التخطيط لإدارة الدولة في مختلف الظروف والأزمات وتوظيف مواردها وقواها الشاملة لصالح الإستراتيجية الوطنية إلى جانب دراسة أساليب التنسيق بين القيادتين السياسية والعسكرية لاسيما عند إدارة الأزمات.