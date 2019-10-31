 ملك تايلاند يقيل 4 من مسئولي القصر بسبب السلوك العنيف والخيانة الزوجية - بوابة الشروق
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ملك تايلاند يقيل 4 من مسئولي القصر بسبب السلوك العنيف والخيانة الزوجية

بانكوك - أ ش أ:
نشر فى : الخميس 31 أكتوبر 2019 - 11:07 ص | آخر تحديث : الخميس 31 أكتوبر 2019 - 11:07 ص

أقال ملك تايلاد 4 مسئولين جدد من مسئولي القصر في أحدث سلسلة من الإقالات شملت زوجته الملكية.

وذكر بيان رسمي عن العائلة الملكية، أن الملك ماها يجارالونجكوم أقال اثنين آخرين من مسئولي القصرلارتكابهم الخيانة الزوجية و"سلوك عنيف".

ولم يقدم البيان مزيدا من التفاصيل، غير أنه اكتفى بالقول إنهما كانا مكلفين بالإشراف على غرف النوم في القصر، وتم حرمانهما من رتبهما العسكرية والأوسمة الملكية.

وفي بيان منفصل، تم الكشف عن إقالة اثنين من ضباط الجيش لافتقارهم للإدراك بأنهم ضباط في القصر الملكي، ولممارستهم سلوكا لا يتماشى مع المعايير السلوكية الخاصة بالمنصب.

وتأتي الإقالات الجديدة بعد أسابيع من الاضطرابات في القصر الملكي، حيث قام الملك في 22 أكتوبر بحرمان زوجته من ألقابها ووضعها "لعدم ولائها".

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