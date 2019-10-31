 الرئيس الجزائري المؤقت: الدولة مصغية لتطلعات الشعب نحو التغيير الجذري لنمط الحكم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس الجزائري المؤقت: الدولة مصغية لتطلعات الشعب نحو التغيير الجذري لنمط الحكم

محمد عبد الجليل
نشر فى : الخميس 31 أكتوبر 2019 - 10:47 م | آخر تحديث : الخميس 31 أكتوبر 2019 - 10:47 م

قال الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، إن الجزائر تحتاج في هذه الفترة الحساسة إلى ترتيب الأولويات، تفاديًا لمآلات مجهولة العواقب.

وأضاف خلال كلمة، ألقاها مساء اليوم الخميس، أن الدولة مصغية للتطلعات العميقة والمشروعة لشعبنا نحو التغيير الجذري لنمط الحكم والتمكين لعهد جديد قوامه احترام مبادئ الديمقراطية ودولة القانون والعدالة الاجتماعية.

وأوضح أن الدولة ملتزمة في هذا الإطار بالعمل وفقًا لما ينص عليه الدستور، مشيرًا إلى الدعوة لحوار شامل ومفتوح لمناقشة كل المسائل المتعلقة بإجراء الاستحقاق الانتخابي والوصول إلى حلول توافقية تفضي إلى تنظيم الاقتراع في جو من الهدوء.

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