 سوهاج تنظم قافلة طبية مجانية بقرية «عرابة أبو الدهب» ضمن مبادرة «حياة كريمة» - بوابة الشروق
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سوهاج تنظم قافلة طبية مجانية بقرية «عرابة أبو الدهب» ضمن مبادرة «حياة كريمة»

أرشيفية
أرشيفية
محمد عبد المجيد
نشر فى : الخميس 31 أكتوبر 2019 - 5:47 م | آخر تحديث : الخميس 31 أكتوبر 2019 - 5:47 م

أعلنت محافظة سوهاج عن تنظيم مديرية الشئون الصحية لقافلة طبية مجانية بقرية "عرابة أبو الدهب" بمركز سوهاج، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك يومي السبت والأحد المقبلين 2 و3 نوفمبر.

وأوضح الدكتور هاني جمعية وكيل وزارة الشئون الصحية بسوهاج، أن القافلة تقدم الخدمات الطبية بمقر الوحدة الصحية بعرابة أبو الدهب، في 8 تخصصات مختلفة وهي "باطنة، أسنان، رمد، نساء وتوليد، جلدية، عظام، تنظيم أسرة، أطفال"، مشيرا إلى أنه يتم توقيع الكشف الطبي، وعمل التحاليل الطبية، وصرف الأدوية اللازمة لجميع التخصصات مجانا.

وكشف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة عن تنظيم حملات تنظيم الأسرة بالمجان لأهالي القرى الأكثر احتياجًا، ضمن فعاليات مبادرة "حياة كريمة".

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