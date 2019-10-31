يحب الكثيرون شرب ذلك الشاي المحبب من ماركات بريطانية شهيرة، لكن لم يفكر أحد بأن ذلك الشاي لم يزرع إلا بعد تهجير عشرات الآلاف من الفلاحين الكينيين عن أرضهم منذ قرابة القرن في حادثة كبيرة ارتكبت خلالها قوات الاستعمار فظاعات بحق شعب دافع عن أرضه ولا يزال أحفاد ذلك الجيل يكافحون للعودة أو على الأقل نيل اعتراف دولي بما حدث لأجدادهم من تهجير.

ويتحدث كيبور نجاجرا، ذا الـ94 عامًا لفرانس 24 عن ذكريات لم يبق أحد من الأحياء شاهد عليها سواه حينما هجرت قوى الاستعمار البريطاني أهالي تلال كريتشو الغنية بمحاصيل الشاي، ويستذكر العجوز الذي كان طفلًا وقتها مشهد الضياع والحسرة هو وأهله في أرض غريبة ويتوسلون للإقطاعي البريطاني بقولهم "هل أخطأنا في شيء لماذا تعاقبوننا هكذا؟".

ومنذ ذلك التاريخ في 1934 لم يعد أهالي كريتشو لوطنهم أبدا حتى مات الأجداد وبقي الأحفاد حاملين معهم حلم العودة.

ومنذ سنوات تقدم أفراد قبيلتي تالي والكبسجيس بشكوى رسمية للأمم المتحدة والتي وقع عليها 100 ألف شخص متهمين الجيش البريطاني بتهجيرهم وارتكاب أعمال عنف من قتل واغتصاب من أجل تهجير الأهالي لاستغلال أراضيهم في مزارع الشاي الشهيرة لترتب الأمم المتحدة أخيرًا زيارة يوم الأربعاء لكريتشو يشارك فيها محامين عن الضحايا.

وتعد كريتشو مصدرا لأفضل المحاصيل الكينية من الشاي ولكنها ليست لأهلها المطرودين من القبائل بل لشركات أجنبية تملك إدارتها كيونيليفر التى تنتج من تلك الأرض محاصيل شاى لبتون الشهير.

ويذكر أن الاستعمار عكف فى عشرينيات القرن الماضي على تهجير أهالي تلال كريتشو ولكن حادثة التهجير الشامل للأهالى وقعت فى الثلاثينيات حينما اكتشف البريطانيون أن طعم الشاي فى تلك القرى أجمل من غيره.

ويقول جودفرى سانج المأرخ الكيني الذي طرد أبوه من قبل من كريتشو "في ذلك الشاي طعم الدماء لأن هناك من قتلوا ومن اغتصبوا وبعد ذلك يزرع الشاي على تلك الأرض".

ويطالب المحامون الحقوقيون مندوب الأمم المتحدة فابيان سالفيلى بالاعتراف بأن المجازر والتهجير القصرى فى كريتشو وقع أثناء انضواء كينيا تحت التاج ما يجعل بريطانيا مسؤولة أمام القانون الدولى عن تلك الفظاعات.

ومن جانبه صرحت الخارجية البريطانية لفرانس 24 باستعدادها التعاون مع مندوب الأمم المتحدة وتحمل المسؤولية حيال ما حدث.

وحينما تم تهجير الأهالى كان توطينهم فى مناطق قاحلة وغير صالحة للحياة حيث تنتشر أمراض الملاريا وتشح موارد المياه كما يصف نجاجرا، الذى يتذكر كيف كان أهله يموتون بالفقر والمرض بعد ما كانوا فى أمان فى قراهم على كريتشو التى يعرفونها محليا بالتلال البيضاء.

ويضيف نجاجرا: "نحن نعيش الآن أغراب بلا وطن فى ذل ومهانة ولا نملك من تراثنا سوى بعض أوانى الفخار التى جلبناها من تربة أراضينا التى لم تعد لنا".

ويقول جول كوميوتى وهو يتجول على مسافة من تلال الشاى البيضاء "أشعر بمرارة فى حلقى كل ما أعلم أن تلك أرضى التى طرد آبائى منها ليزرعوا مكان بيوتهم مزارع الشاى".

ومن جانبها رفضت يونيليفر التعليق عن أى وقائع شهدتها كريتشو إبان الاستعمار قبل شراء الشركة مزارع فى المنطقة بينما رفضت شركتى ويليامسون فاين تى وجيمس فنلاى لمتد التعليق تماما على القضية.

وأما الحكومة الكينية فقد اعترفت لجنتها لملكية الأراضى مارس الماضى بما تعرضت له قبيلتى تالى وكيبسيجيس من عنف، مطالبة الحكومة البريطانية بالاعتذار حيث قال مدير مقاطعة كريتشو الكينى بول شكوانى أنه علي شركات الشاى تلك أن تعرف أنها سارقة لأراضي الكينيين.

ويضيف المأرخ الكينى كوميوتى أنه حدثت عدة محاولات لإنشاء حوار مشترك بين الحكومة البريطانية والقبيلتين المتضررتين ولكن أى من تلك المحاولات لم تكتمل.

وتواجه بريطانيا كثيرًا من التهم متعلقة بمستعمراتها القديمة لتدفع الكثير من التعويضات والتى كان منها تعويضها لقبائل المامو الكينية عام 2013 عن الأضرار المادية التى تسبب بها الجيش البريطانى بممتلكاتهم أثناء حربه على مجموعات تحرر مسلحة إبان الاستعمار.

ويقول رادني ديكسون المحامى البريطانى الذى يشارك فى تمثيل ضحايا التهجير الكينيين أن مندوب الأمم المتحدة سالفيلى قد يستطيع التسوية بين طرفى النزاع وحل القضية لخبرته فى مثل تلك النزاعات التاريخية.

وأما نجاجرا فهو يرى أن الاعتذار على الأقل هو أبسط تعويض يمكن للبريطانيين أن يقدموه له عما عاناه وهو فى نهاية عمره.

ويضيف نجاجرا: "بعد الاعتذار بإمكاننا مصافحة البريطانيين ونسيان الماضى الأليم".