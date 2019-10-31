ديوكوفيتش يصعد لدور الثمانية في بطولة باريس للأساتذة على حساب إدموند

صعد النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم إلى دور الثمانية ببطولة باريس لتنس الأساتذة، إثر تغلبه على البريطاني كايل إدموند 7 / 6 (9 / 7) و6 / 1 اليوم الخميس ضمن منافسات دور الستة عشر، وقد احتفل ديوكوفيتش بالانتصار رقم 50 له هذا الموسم.

واحتاج ديوكوفيتش /32 عاما/ إلى ساعة واحدة و21 دقيقة للتغلب على منافسه البريطاني المصنف 75 على العالم.

ويأمل ديوكوفيتش، الحائز على 16 لقبا في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى، في إنهاء الموسم في صدارة التصنيف العالمي ويحتاج إلى الإطاحة بالإسباني رافاييل نادال المصنف الثاني على العالم والذي يتأخر عن ديوكوفيتش بفارق 320 نقطة

ويتنافس نادال على بطاقة التأهل لدور الثمانية مع السويسري ستانيسلاس فافرينكا.

ويلتقي ديوكوفيتش في دور الثمانية، اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف السابع على العالم والذي تأهل بالفوز على الأسترالي أليكس دي مينار 6 / 3 و7 / 5 .

كذلك صعد البلغاري جريجور ديميتروف إلى دور الثمانية بالفوز على النمساوي دومينيك ثيم 6 / 3 و6 / 2 .

ويلتقي ديميتروف في دور الثمانية، التشيلي كريستيان جارين الذي صعد بالفوز على الفرنسي جيريمي شاردي 6 / 7 (4 / 7) و6 / 4 و7 / 6 (8 / 6).

وتشهد منافسات دور الستة عشر اليوم، لقاء الألماني ألكسندر زفيريف، الذي حسمت فرصته في الدفاع عن لقب البطولة الختامية، مع الكندي دينيس شابوفالوف.