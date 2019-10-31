احتفل أصدقاء المخرج الراحل محمد خان، هذا الشهر بعيد ميلاده، فهو من مواليد 26 أكتوبرعام 1942 في مدينة القاهرة لأب من أصل باكستاني وأم مصرية، وينتمي خان لجيل مخرجي الواقعية السينمائي التي برزت في نهاية السبعينيات واستمرت في الثمانينيات بمجموعة من الأفلام التي أخرجها هو أو أصدقاؤه مثل عاطف الطيب وخيري بشارة.

ترك محمد خان بعد رحيله عام 2016 حصيلة سينمائية من الأفلام التي شهد لها الكثيرون من المبدعين ببراعتها في نقل صور مختلفة عن الإنسان البسيط، فيقول عنه الناقد محمود عبدالشكور في كتابه "كنت صبيًا في السبعينيات": "واقعية محمد خان ليست خشنة ولا فجة على الإطلاق بل هي أنيقة متعاطفة لا تتورط في أحكام أخلاقية حادة بل تترك لك هامشًا واسعًا للمشاركة ولاستكمال الصورة، وليس صحيحًا أن أفلامه عن المكان ولكنها عن الإنسان في المكان".

تميزت أفلام محمد خان بمسحة تسجيلية واضحة ليس فقط بسبب تصويره للأماكن واهتمامه بنقل طابعها ورائحتها ولكن بالأساس لأنها أفلام قائمة على التفاصيل الصغيرة، واستطاع خان أن يرسم صورًا لأحياء مدينة القاهرة بعينه كمخرج.

القاهرة وأسماء أفلامه

كان خان من مدرسة الواقعية التي تفضل تصوير المشاهد في أماكن وقعها الحقيقية بالإضافة إلى تضمن الفيلم الكثير من اللقطات الطويلة في الشوارع والحارات، ولا تتقيد هذه المدرسة السينمائية بالاستدويو أو الديكور.

وقد حملت أسماء أفلام خان مناطق شهيرة في القاهرة، مثل "بنات وسط البلد" و"في شقة مصر الجديدة" والتي كتبت السيناريو الخاص بهما زوجته الكاتبة وسام سليمان.

بنات وسط البلد هو فيلم سينمائي يحكي عن فتاتين تعملان في محلات وسط البلد، هذه الطبقة التي نشاهدها يوميًا ولا نعلم عن أحلامها وأفكارها شيئًا، أما "في شقة مصر الجديدة" فتدور أغلب أحداثه في هذا الحي، حيث تبحث فتاة من الصعيد – المنيا - عن معلمة الموسيقى التي تحبها فتصادف شاب يسكن في شقة المدرسة.

القاهرة وكاميرا خان

كما ذكر عبدالشكور، خان مهتم بالإنسان داخل المكان وعلاقة الموظف بالمكتب والشقة والشارع، لذلك كان حريص على تصوير الكثير من المشاهد الطويلة في شوارع القاهرة. ففي فيلم الحريف للزعيم عادل إمام تم تصويره في أحياء القاهرة الشعبية وساحات لعب الكرة الشراب عن أحلام شاب يُسمى فارس يعشق كرة القدم.

أما في فيلم البطيخة وهو فيلم قصير يحكي عن موظف بسيط والبطيخة التي يحملها وهو عائد من عمله، وفي الفيلم تسجيل للشارع المصري في القاهرة بكل تفاصيله مثل ماركات السيارات وشكل الملابس في هذه الفترة والسيدات في الشوارع ولافتات الإعلانات وحالة المواصلات وأزياءهم، ويقول عبد الشكور:" إن بوسعنا صنع فيلم وثائقي طويل عن القاهرة من تجميع مشاهد متناثرة في أفلام خان الروائية".

وفي "ضربة شمس" تم تصوير زحام القاهرة وشاورعها المكتظة في الثمانينيات من خلال المشاهد الطويلة للبطل الذي يعمل مصور صحفي ويتجول في القاهرة بدرجاته البخارية، فيتسلل بين السيارات المتكدسة ويطير أعلى الكباري المرتفعة.

ورصد خان التغيرات التي طرأت على القاهرة في كادره السينمائي، فنجده يبدأ فيلم "خرج ولم يعد" عام 1984 بكادر واسع يجمع بين شخص متزمر –بطل العمل يحيى الفخراني- ومن خلفه عمارات شاهقة تطل على أكوام من القمامة والعشوائيات والمنازل المتناثرة دون تخطيط.

وفي 2014 أخرج فيلم فتاة المصنع وعبر به عن شكل الناس وطباعهم وعملهم وأحلامهم داخل أحياء القاهرة الفقيرة في مصنع للملابس.