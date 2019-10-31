الاتحاد الأوروبي يسدد 663 مليون يورو لتركيا كجزء من اتفاقية اللاجئين

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، أنها سترسل مبلغًا إضافيًا بقيمة 663 مليون يورو (740 مليون دولار) من التمويل الذي وافقت عليه مع تركيا كجزء من اتفاقية اللاجئين المبرمة بينهما عام 2016.

وستستخدم تلك الأموال لدعم برامج الرعاية الصحية والتعليم في تركيا ، التي تضم أكبر عدد من اللاجئين في العالم، حيث تستضيف 4 ملايين لاجئ، من بينهم أكثر من 6ر3 مليون لاجئ من سورية وحدها.

وتعهد الاتحاد الأوروبي في عام 2016 ، بدفع مبلغ يصل إلى 6 مليارات يورو لدعم اللاجئين في تركيا.

وفي المقابل، وافقت أنقرة على منع من يحاولون الوصول إلى التكتل، المنقسم داخليا حول كيفية التعامل مع طالبي اللجوء القادمين.

ولكن في الأشهر الأخيرة ، دعت تركيا الاتحاد الأوروبي لإرسال المزيد من الأموال، واشتكت من أن الأموال الموعود بها لم يتم تسليمها.

وهدد الرئيس رجب طيب أردوغان بـ "فتح البوابات" والسماح للاجئين بالدخول إلى الاتحاد الأوروبي بعد أن انتقدت دول التكتل توغله في شمال سورية في وقت سابق من هذا الشهر.