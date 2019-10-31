تداول 3000 حاوية بمحطة ميناء بورسعيد

قال عادل إسماعيل، مدير إدارة التحكم والسيطرة بمحطة ميناء شرق بورسعيد، في بيان ملاحى - صادر اليوم - إن رصيف المحطة استقبل خمسة سفن عملاقة من خطوط ملاحية عالمية مختلفة حيث تم تداول عدد 3000 حاوية متعددة حمولتها، وذلك حسب ما ورد بالتقرير الملاحي.