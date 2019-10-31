 تداول 3000 حاوية بمحطة ميناء بورسعيد - بوابة الشروق
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تداول 3000 حاوية بمحطة ميناء بورسعيد

محسن عشري
نشر فى : الخميس 31 أكتوبر 2019 - 7:05 م | آخر تحديث : الخميس 31 أكتوبر 2019 - 7:05 م

قال عادل إسماعيل، مدير إدارة التحكم والسيطرة بمحطة ميناء شرق بورسعيد، في بيان ملاحى - صادر اليوم - إن رصيف المحطة استقبل خمسة سفن عملاقة من خطوط ملاحية عالمية مختلفة حيث تم تداول عدد 3000 حاوية متعددة حمولتها، وذلك حسب ما ورد بالتقرير الملاحي.


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