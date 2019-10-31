تداول 3000 حاوية بمحطة ميناء بورسعيد

الأكثر قراءة
فتحي: صلاح يستحق معاملة خاصة.. والحمد لله إن أزمة الشارة انتهت
وزير الإنتاج الحربي: سننتج «ميني كار» بسعر في متناول الأسرة المصرية
100 ألف جنيه لكل شهيد ومصاب بعجز بحادث بئر العبد الإرهابي
النائب العام يقرر مد عمل موظفي التنفيذ بالنيابات حتى 10 مساء
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
ما رأيك في منع القانون المصري إعدام القاتل الأصغر من 18 عاما؟
مؤيد لإعدام الأحداث
معارض لإعدام الأحداث
معارض للإعدام بصفة عامة
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
قال عادل إسماعيل، مدير إدارة التحكم والسيطرة بمحطة ميناء شرق بورسعيد، في بيان ملاحى - صادر اليوم - إن رصيف المحطة استقبل خمسة سفن عملاقة من خطوط ملاحية عالمية مختلفة حيث تم تداول عدد 3000 حاوية متعددة حمولتها، وذلك حسب ما ورد بالتقرير الملاحي.