سكان أصليون بكولومبيا يتهمون الحكومة بعدم حمايتهم

اتهمت إحدى منظمات السكان الأصليين في كولومبيا، اليوم الخميس، الحكومة بأنها تفتقر للإرادة لحماية السكان الأصليين من الجماعات المسلحة، بعد ذبح خمسة أشخاص على يد أفراد يشتبه بانتمائهم لجماعات العصابات.

وقال روبيل ليز، المتحدث باسم منظمة "سي أر أي سي" الخاصة بالسكان الأصليين في منطقة كوكا بجنوب غرب البلاد: "منظمات السكان الأصليين هي الحركة الوحيدة التي لديها القوة الكافية حتى الآن للانتفاض ضد الحكومة الوطنية" وسياساتها التعدينية التي تضر بالبيئة.

وقال ليز لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن أكثر من 30 شخصا من السكان الأصليين قتلوا في كوكا على يد أفراد العصابات والجماعات الإجرامية منذ العام الماضي. وتقول منظمة "أو إن أي سي" وهى منظمة أخرى للسكان الأصليين أن عدد القتلى أكثر من مئة في البلاد بأكملها منذ تولى الرئيس إيفان دوكي المنصب في أغسطس 2018 .

وأضاف ليز لوكالة الأنباء الألمانية أن إعلان دوكي أنه سوف يتم نشر 2500 جندي في كوكا من غير المرجح أن يحسن الوضع هناك، لأن الحكومة "تريد الحركة أن تخسر القوة".

وأدلى دوكي بالإعلان في بلدة سانتاندير دي كيليجاو الواقعة في كوكا أمس الأربعاء قائلا إن الدولة "متحدة في رفضها للأحداث المقيتة" التي وقعت في المنطقة أمس الأول الثلاثاء.

وكان رجال مسلحون يستقلون مركبات عدة قد فتحوا النار على موكب من السيارات تحمل سكان أصليين من منطقة ناسا في بلدية تاكويو.

وقُتلت زعيم السكان الأصليين كريستينا بوتيستا وأربعة حراس من السكان الأصليين غير المسلحين. وأصيب ستة آخرون.

وارجع ليز عمليات القتل إلى أعضاء منشقين عن حركة القوات المسلحة الثورية الكولومبية "فارك"، وهي جماعة مسلحة جرى تفكيكها عقب اتفاق سلام في 2016، ولكن أكثر من ألفين من هؤلاء الأعضاء لايزالون بلا شك نشطين.