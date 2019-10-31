 القيادة المركزية الأمريكية: نسقنا مع تركيا وروسيا قبل تنفيذ عملية قتل البغدادي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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القيادة المركزية الأمريكية: نسقنا مع تركيا وروسيا قبل تنفيذ عملية قتل البغدادي

صورة من أرشيف رويترز التقطت من مقطع مصور بُث على شبكة الإنترنت لرجل يُزعم أنه زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي في أول ظهور له في مسجد بالموصل.
صورة من أرشيف رويترز التقطت من مقطع مصور بُث على شبكة الإنترنت لرجل يُزعم أنه زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي في أول ظهور له في مسجد بالموصل.
محمد عبد الجليل
نشر فى : الخميس 31 أكتوبر 2019 - 1:24 ص | آخر تحديث : الخميس 31 أكتوبر 2019 - 1:24 ص

قال قائد القيادة الأمريكية المركزية الوسطى، كينيث ماكنزي، إنه كان هناك عمل مكثف من أجل محاسبة زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبو بكر البغدادي، مشيرًا إلى القيام بالعديد من الجهود الاستخباراتية من أجل القضاء عليه.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، عقد مساء الأربعاء، أنه تم التصديق على خطة القضاء على البغدادي، من قبل وزير الدفاع الأمريكي يوم الخامس والعشرين من أكتوبر، موضحًا أنها كانت تهدف إلى القبض على البغدادي أو قتله.

وتابع: "كنا نستهدف ألا يكون هناك ضحايا من المدنيين نتيجة العملية، وقد كانت هناك بعض الافتراضات بشأن وجود الكثير من الأطفال في موقع اختباء البغدادي"، لافتًا إلى أنه تم التنسيق مع كل من روسيا وتركيا حتى لا يكون هناك أي اصطدام أثناء التنفيذ.


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