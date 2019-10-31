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تزامنًا مع رفع روسيا لاستثماراتها المختلفة بمجالات الصناعة والطاقة الإفريقية، تخطط موسكو للدخول بقوة للقارة السمراء بقوتها الناعمة لتكون لها الهيمنة على مجالي التعليم وصناعة وتبادل الخبرات مع الدول الإفريقية، ما من شأنه أن يعيد الدور المحورى الذى لعبه الاتحاد السوفييتي قديمًا في إفريقيا.

وبحسب "فرانس 24" عادت جامعة زمالة الشعب الروسية بتكثيف نشاطاتها العابرة للقارات لإقامة برامج تعليمية مشتركة مع دول إفريقية كبوتسوانا وأنجولا وأوغندا ومالى والتشاد وغيرها لتعيد أيام ذروتها حين أنشأت فى عهد الاتحاد السوفييتى عام 1960.

ويذكر أنه منذ انهيار الاتحاد السوفييتى عام 1991 تراجع اهتمام الحكومة الروسية بتلك الجامعة التى انتفى ذكرها لسنوات إلا عند الحديث عن الهجمات العنصرية ضد طلابها ذوى البشرة السوداء فى روسيا على عكس أيام رواجها حينما كانت تسعي روسيا لبناء جسور الثقافة بينها وبين الدول الإفريقية.

وبعد انعقاد أول قمة روسية إفريقية 23 أكتوبر الجاري يقول رئيس جامعة زمالة الشعب الروسية فلاديمير فليبوف إن الجامعة عادت للصدارة كواحدة من أبرز الوجهات التعليمية للطلاب الأفارقة.

وأضاف فليبوف: "مهمة جامعتنا الآن بل مهمة روسيا بأكملها أن نستعيد النظام الذى نجح فى عهد الاتحاد السوفييتى بدمج طلاب روس وأفارقة فى إطار تعليمى وتدريبى مشترك".

وتابع فليبوف أنه يستقبل نحو وفدين إفريقيين شهريا يرغبون بالإنضمام لبرنامج الجامعة ما يعكس سير العمل نحو تعاون روسى إفريقى علي نحو جيد.

والآن يدرس 1200 طالب إفريقى فى مختلف أقسام الجامعة القائمة جنوبى العاصمة الروسية موسكو.

وإبان عهد الاتحاد السوفييتى كان يطلق علي الجامعة اسم باتريس لومومبا تيمنا بالزعيم الكونغولى الشهير بينما أصبحت تسمي الآن آر يو دى إن.

وتعد الجامعة نموذجا مثاليا على تعايش الثقافات المختلفة حيث يتشارك طلاب الجامعة من الروس والغينيين الاستمتاع بالرقص علي الموسيقي الإفريقية بفناء الجامعة فى أحد الأنشطة الطلابية.

ويوضح فليبوف أن أهداف الجامعة لا تقتصر علي استقبال بعثات إفريقية للدراسة فى روسيا بل لإرسال خبراء روس لإفريقيا واستقدام إفريقيين لروسيا لتبادل الخبرات بين الطرفين.

وتجدر الإشارة إلي أن الجامعة اتفقت علي برامج دراسة مشتركة مع 49 جامعة إفريقية ودخل 21 من تلك الاتفاق حيز التنفيذ خلال العام الماضى.

وإلي ذلك وتعزيزا لنشر الثقافة الروسية بادرت الجامعة بإنشاء مركزين ثقافيين روسيين فى دولتى ناميبيا وزامبيا من أجل نشر مختلف مجالات المعرفة فى تلك البلدان ولكن فى إطار تعاونى مع روسيا.

وأضاف فليبوف أن الهدف من وراء إنشاء الجامعة هو جيو سياسى لتعزيز الوجود الروسى فى إفريقيا.

وأعلن فليبوف أنه بنهاية الشهر الحالى ستفتح الجامعة باب التقدم لفرص عمل فى إفريقيا للروسيين الراغبين فى ذلك كوسيلة لتعميق التواصل مع دول إفريقيا بشكل أكبر.

وحسب ما قال أحد المحللين الاستراتيجيين لفرانس 24 إن ما تشهده العلاقات الروسية الإفريقية اليوم هو شديد الشبه بما كان عليه الحال إبان عهد الاتحاد السوفييتى مع فروق طفيفة فأيام الاتحاد السوفييتي كانت روسيا ترسل آلاف المستشارين فى كافة المجالات للدول الإفريقية المتبنية لأفكار الشيوعية وذلك حفاظا علي انتشار الأايديولوجية هناك ولكن اليوم تملك روسيا العديد من اتفاقيات توريد الأسلحة لإفريقيا وهى تريد الحفاظ عليها ونيل حصة أكبر من الاستثمارات فى إفريقيا مقابل لاعبين عالميين آخرين كأوروبا والصين.

ورغم سيطرة الصين مثلا علي أغلب نواحى الاستثمار فى إفريقيا فإن الجسور الثقافية للاتحاد السوفييتى فى القارة السمراء تبدوا وكأنها تركت أثر أعمق فى قلوب المواطنين الذين يفضلون التعلم فى مؤسسات روسية عن المؤسسات الصينية كما هو الحال مع شميوكا سنجوا طالب ماجيستير العلاقات الدولية فى جامعة آر يو دى إن الروسية.

ويقول سنجووا إنه كان لديه الإختيار بين الدراسة فى الصين والدراسة فى روسيا ولكن جده الذى درس فى روسيا فى سبعينيات القرن الماضى اقترح عليه الذهاب إلي هناك.

ويضيف سنجوا أنه غير نادم علي ترك فككرة التعلم فى الصين موضحا أنه لا يحب الهيمنة الصينية علي بلده زامبيا والتى تسببت فى إغراقها فى الديون.

ويستعد سنجوا للسفر لمنتجع سوتشى الروسى متطوعا للعمل فى تنظيم القمة الروسية الإفريقية التى يقول عنها أنها فرصة عظيمة لتحسين العلاقات بين الطرفين الروسى والإفريقى.

وأما عن المعاملة العنصرية التى تحدث الإعلام العالمى عن أن الطلاب الأفارقة يواجهونها فى روسيا فيقول سنجوا أنه لم يواجه الكثير من تلك المواقف وأن هذا قد يحدث فقط فى المناطق الريفية التي لم يعتد أهلها رؤية الطلاب الأفارقة بالقرب منهم.

وأما عثمان سيتباى الخريج التشادى الذى يعيش فى روسيا فيقول عن تجربته إنه ظن فى بداية الأمر أنه سيواجه تمييزُا عنصريا فى روسيا ولكن ذلك لم يحدث.

وأضاف عثمان أنه يريد تعزيز التبادل الثقافى بين روسيا وبلده التشاد والذى بدأ بالإثمار حيث يتحدث عشرات الطلاب التشاديون الروسية بطلاقة بينما عاد بعضهم من روسيا بخبرات جيدة تأهلهم لقيادة المجتمع ومن أبرز هاؤلاء حسب قوله هو يوسف عباس رئيس الوزراء التشادى السابق.