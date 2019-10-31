الرئيس اللبناني: المتظاهرون تمكنوا من إيصال صوتهم المنادي بمكافحة الفساد وإقامة دولة مدنية حديثة

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، خلال كلمة وجهها إلى الشعب: "أيها المواطنون الذين شاركوا بالاعتصامات، وخصوصًا الشباب منكم، على الرغم من كل الضجيج الذي حاول أن يخنق صوتكم الحقيقي ويشوش على عليه ويذهب به إلى غير مكانه، تمكنتم من إيصال هذا الصوت الذي صدح مطالبًا بحكومة تثقون بها".

وأضاف، مساء اليوم الخميس: "وطالبتم بمكافحة الفساد الذي نخر الدولة ومؤسساتها لعقود وعقود وبدولة مدنية حديثة تنتفي فيها الطائفية والمحاصصة"، مشيرًا إلى أن تشكيل الحكومة في لبنان عادة ما يخضع للعديد من الاعتبارات السياسية والتوازنات.

وأردف أن هذه التوازنات قد تكون من أهم أسباب الفشل المتكرر لدى الحكومة، معقبًا أن الحكومة المستقيلة قامت بالعديد من الخطوات الشاقة وأقرت خططًا ومشاريع مهمة ولكن مشكلتها أن المقاربات فيها سياسية أكثر مما هي تقنية وتنفيذية.

وأعلن رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، الثلاثاء، التقدم باستقالته من منصبه للرئيس ميشال عون، استجابة لمطالب الشارع اللبناني بعد تظاهرات حاشدة دامت أكثر من أسبوعين، احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية، وفرض الضرائب، وللمطالبة باستقالة الحكومة.

وطالب الرئيس اللبناني، ميشال عون الأربعاء، حكومة سعد الحريري، بمواصلة تصريف الأعمال، لحين تشكيل حكومة جديدة.