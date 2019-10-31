تمكن قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم، من كشف غموض العثور على جثة عامل بزراعة القصب بقنا.

في البداية، ورد بلاغ لمركز شرطة نجع حمادى بتاريخ 26 أكتوبر من "ص ق ح"، 46 عاما، مزارع مقيم بأبو حزام دائرة المركز، يفيد العثور على جثة ابن شقيقه "ع ف ق ح"، 17 عاما، عامل مقيم بذات القرية، وبها إصابة بعيار نارى بالرأس، بجوار زراعات القصب قرب من مسكنه.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة مفتشي القطاع ومباحث قنا، أسفرت جهوده عن ضبط مرتكب الواقعة "ك ف ك"، 23 عاما، عاطل، مقيم بدائرة مركز دشنا.

وبمواجهته، اعترف المتهم تفصيلياً بارتكاب الواقعة، وأقر أنه بتاريخ 25 أكتوبر الجاري، تقابل مع المجنى عليه الذى أخبره بوجود قوات من الشرطة على الطريق المؤدى للقرية، وأنه فى طريقه للهرب وبحوزته سلاحا ناريا وكيس بلاستيك بداخله كمية من المواد المخدرة، فاصطحب المجنى عليه داخل الزراعات، وقام بالاستيلاء على المواد المخدرة والسلاح الناري، وأطلق تجاهه

عيارا ناريا، فأودى بحياته وهرب.

واستولى المتهم على سلاح ناري (طبنجة وبخزينتها 10 طلقات من ذات العيار)، ومواد مخدرة عبارة عن 2,060 كجم أفيون، 1طربة حشيش.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

