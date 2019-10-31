العراق يوقع اتفاق للتعاون الدبلوماسي مع هولندا

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، توقيع اتفاق إطار للتعاون الدبلوماسي مع هولندا.

وقالت الوزارة في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن السفير العراقي لدى هولندا هشام العلوي وقع اتفاق إطار للتعاون الدبلوماسي بين معهد الخدمة الخارجية العراقي ومعهد كلينكدال الهولندي للعلاقات الدولية.

وأضاف البيان، أن الاتفاق تضمن تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التدريب، وتطوير المهارات الدبلوماسية، وبناء القدرات، وتبادل المعلومات والخبرات حول برامج التعليم والتدريب الدبلوماسي، والحلقات الدراسية، والنشاطات الأكاديمية الأخرى للتدريب الخاصة بكل منهما".

وجرت مراسم التوقيع بحضور وزير الخارجية محمد علي الحكيم، وكان توقيع هذا الاتفاق هو ختام زيارته إلى هولندا التي تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائيّة بين البلدين.