ألمانيا تعتزم تنفيذ مشروعات في السودان

أكد السفير الألماني في الخرطوم بلوريتش كلوكنز، رغبة بلاده في دعم الحكومة الانتقالية في السودان، مشيراً إلى أن ألمانيا ستقوم بتنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية في السودان، ودعم القطاع الصحي وتقديم مساعدات فنية.

ونقل بيان لوزارة الخارجية السودانية عن السفير الألماني، قوله، لدى لقائه مع وزيرة خارجية السودان أسماء محمد عبدالله، اليوم الخميس، إن ألمانيا سوف تقوم بتأهيل شبكات الكهرباء في السودان في فترة وجيزة وبتكلفة قليلة، كما ستقوم بتوفير قطع الغيار لتلك الشبكات.

وأشار إلى عودة شركة "سيمنز" الألمانية للعمل في قطاع الكهرباء بالسودان، موضحا أن وفدا من الشركة سيزور السودان الاسبوع القادم.

من جانبه، أعربت وزيرة خارجية السودان عن تمنياتها للشعب الألماني مزيد من الازدهار والتقدم، مشيدة بدعم ألمانيا للسودان في مختلف المجالات، ودعمها لعملية السلام.