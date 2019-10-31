«القوى العاملة» تواصل التفتيش على منشآت تجارية وصناعية بالوادي الجديد

أعلن أحمد طليب، مدير عام مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد، أنه تم تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة على 255 منشأة تجارية وصناعية وحرفية في فترات مسائية وصباحية، وتم تحرير 20 محضر مخالفات تراخيص محال تجارية ومخالفات عمالية، من خلال المفتشين التابعين لمكاتب التشغيل والأمن الصناعي.

وقال في بيان اليوم الخميس، إن المديرية تشن حملات متابعة ومراقبة لساعات العمل والراحات الأسبوعية، وأغلب المخالفات تتمثل في عدم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية، وأيضا عدم الالتزام بالتراخيص الصادرة لممارسة النشاط لهذه المنشآت.

وتابع: الهدف الرئيسي من المتابعة والتفتيش الدوري على المنشآت الصناعية هو توفير بيئة آمنة للعاملين، وحرصا على صحتهم وسلامتهم المهنية، إضافة إلى الحفاظ على وسائل وأدوات الإنتاج والتأمين الشامل للمنشآت ضد المخاطر، بما يعود في النهاية على زيادة الإنتاج وتحسين مستوى المنتج، ويسهم في مضاعفة الدخل القومي، والذي يستهدف في النهاية الحياة الكريمة للمواطنين.