السجن المؤبد و7 سنوات لسبعة إرهابيين بالبحرين

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية بالبحرين، اليوم الخميس، حكما على 7 متهمين بقضية إدارة جماعة إرهابية خلافا لأحكام القانون تابعة لتنظيم "سرايا الأشتر" الإرهابي والانضمام إليها، بمعاقبة المتهمين من الأول إلى الخامس بالسجن المؤبد، والمتهمين السادس والسابع بالسجن لمدة سبع سنوات عما نسب اليهم من اتهامات، وبمصادرة المضبوطات.

وتضمنت الاتهامات الموجهة إليهم، حيازة وتصنيع مفرقعات وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص من وزير الداخلية تنفيذا لغرض إرهابي، والتدرب على تصنيع واستعمال الأسلحة والمفرقعات وتمويل الإرهاب.

وقال المحامي العام ورئيس نيابة الجرائم الإرهابية المستشار الدكتور أحمد الحمادي - في بيان أوردته وكالة أنباء البحرين "بنا" - إن تفاصيل الوقائع تعود إلى قيام المتهم الأول وهو أحد أعضاء تنظيم "سرايا الأشتر" الإرهابي، بتجنيد المتهم الرابع من أجل ارتكاب الجرائم الإرهابية بمملكة البحرين، فتمكن المتهم الأول بالقيام بالترتيب والتنسيق للمتهم الرابع للسفر إلى العراق وخضوعه لتدريبات عسكرية في أحد المعسكرات التابعة لما يسمى بكتائب حزب الله العراقي، على كيفية استخدام الأسلحة النارية وتصنيع المواد والعبوات المتفجرة وكشف المتابعة الأمنية، ودربه على ذلك المتهم السابع.

وأضاف أنه ثبت تلقي المتهم الرابع التدريبات العسكرية في عام2017 وذلك بترتيب وتنسيق من المتهمين السادس والثاني، وتمكن المتهم الرابع من تجنيد المتهم الخامس وضمه للتنظيم الإرهابي لمعاونته ومساعدته في أعمال التنظيم، وثبت تلقي المتهم الخامس التدريبات العسكرية في عام 2016 في معسكرات تابعة لما يسمى بكتائب حزب الله العراقي على استخدام الأسلحة النارية وتصنيع العبوات المتفجرة، وتلقى المتهم الرابع تكليفا من المتهم الأول باستلام العبوة المتفجرة وكلفه أيضا بمعاينة ورصد الدوريات الأمنية المرافقة لصهريج نقل البترول تمهيدا لاستهدافهم، فتمكن المتهمان الرابع والخامس باستلام العبوة المتفجرة وأجزائها، وقاما بمعاينة تمركز الدوريات الأمنية لاستهدافها، وكلف المتهم الثالث المتهم الخامس باستلام ونقل الأسلحة النارية والأغراض التي تستخدم في الأعمال الإرهابية بقصد الإخلال بأمن وسلامة المملكة تنفيذا لأغراض إرهابية.

وأوضح الحمادي، أن النيابة استندت في التدليل على ثبوت التهم في حق المتهمين إلى الأدلة القولية منها شهادة الشهود، والأدلة الفنية، وتقارير إدارة الأدلة الجنائية وتقارير الأجهزة الالكترونية الخاصة، بالإضافة إلى اعترافات المتهمين.