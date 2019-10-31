كوريا الجنوبية توقف صادراتها من السلع الإنسانية إلى إيران بعد تشديد العقوبات الأمريكية

ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، أن صادرات سول من السلع الإنسانية إلى إيران قد توقفت بشكل فعلي، بعد تشديد العقوبات الأمريكية على طهران.

وأضافت الوكالة: "تواجه المعاملات المالية بين سول وطهران لشحنات المواد الغذائية والطبية صعوبات بالغة، بعد أن طلبت واشنطن مؤخرًا من سول إبلاغها بتفاصيل الصادرات".

وكانت واشنطن شددت العقوبات المفروضة على البنك المركزي الإيراني الشهر الماضي، مطالبةً بتقديم المعلومات الخاصة بالأعمال التجارية التي تقوم بها مع إيران.

من جهته، أكد مسئول كوري- رفض الإفصاح عن هويته- أنه من المستحيل تقديم كل تفاصيل الأعمال التجارية إلى واشنطن في كل مرة.

وأدى قرار الولايات المتحدة في شهر أبريل من هذا العام بإنهاء إعفاء كوريا الجنوبية وبعض الدول من العقوبات على واردات النفط الإيراني، إلى مواجهة الشركات الكورية الجنوبية صعوبات في بيع الأنواع المختلفة من المنتجات الإنسانية مثل الأدوية والمعدات الطبية وغيرها إلي إيران، من خلال نظام المعاملات الثنائية باستخدام عملة الوون الكوري.

يشار إلى أن البنك المركزي الإيراني يمتلك حسابات مصرفية في بنك أوري الكوري والبنك الصناعي الكوري بهدف تسديد مدفوعات واردات النفط والمنتجات التي لا تخضع للعقوبات.

وقام مسؤولون في سول بزيارة واشنطن لطلب التعاون من أجل تصدير السلع الإنسانية إلى إيران في يونيو الماضي.