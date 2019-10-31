«التموين» تمد فترة التظلمات على معايير عدم استحقاق الدعم حتى نهاية نوفمبر

مصدر لـ«الشروق»: ننفذ توجيهات الرئيس من خلال فحص تظلمات المستبعدين وإعادة المستحق.. وصرف الخبز المدعم لن يتوقف لأى مواطن



قرر وزير التموين، اليوم، مد فترة تلقى تظلمات أصحاب البطاقات التموينية، حتى نهاية شهر نوفمبر الحالى، بدلا من نهاية أكتوبر الماضى، حرصا على إعطاء المواطنين مهلة لتقديم تظلماتهم بكل مكاتب التموين على مستوى محافظات الجمهورية.

وقال مصدر مسئول بوزارة التموين: إن الوزارة مستمرة فى تلقى تظلمات المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية بشأن تطبيق معايير عدم استحقاق الدعم بمراحله السابقة، بعدما أعادت ما يقارب 1.8 مليون فرد على بطاقات التموين لصرف السلع التموينية، خلال 8 أشهر فقط بعدما ثبت أحقيتهم فى دعم السلع.

وأضاف المصدر، لـ«الشروق»، أن الوزارة تعمل خلال الفترة الحالية على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، من خلال فحص تظلمات المستبعدين من بطاقات التموين خلال الأشهر الماضية، وإعادة كل من يستحق الدعم مرة أخرى للمنظومة التموينية، لافتا إلى وجود تعاون كبير بين التموين ووزارة الإنتاج الحربى فيما يخص فحص التظلمات.

وأكد أن صرف الخبز المدعم لن يتوقف لأى مواطن داخل المنظومة التموينية سواء كان من المستبعدين نتيجة محددات لجنة العدالة الاجتماعية، أو لم يستبعد، منوها أنه وفقا لآليات التظلمات الجديدة فإن المواطن يتقدم لمكتب التموين بتظلم مؤيد بالمستندات الدالة على صحة البيانات المدونة، وبالنسبة لتظلمات مرتبات حكومية عالية أو معاشات عالية، فيقدم المواطن بيانا بإجمالى مفردات المرتب من جهة العمل لكل فرد مدرج أمامه مرتب حكومى عال وبرنت من التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات العالية يفيد بقيمة معاش المواطن الشهرى وصورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.

وأوضح أن تظلمات المواطنين بخصوص امتلاك سيارة أو أكثر فعلى المواطن تقديم شهادة معتمدة من المرور تفيد بأن الفرد المدون أمامه امتلاك سيارة لا يملك سيارة من عدمه وتحديد نوع موديل السيارة وصورة البطاقة التموينية، أما تظلمات استهلاك كهرباء عالية، يتم تقديم بيان معتمد من شركة الكهرباء يفيد بمتوسط استهلاكه الشهرى أو إحضار إيصالات الكهرباء لصاحب البطاقة تفيد بمتوسط استهلاكه الشهرى وصورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.

وأشار إلى أن تظلمات استهلاك فاتورة محمول عالية يقدم المواطن صاحب التظلم فواتير معتمدة من شركة المحمول التابع لها موبايل صاحب البطاقة أو بيان معتمد من شركة المحمول يفيد بمعدل استهلاكه الشهرى صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها، أما تظلمات الحيازة الزراعية، يقوم المواطن بتقديم شهادة معتمدة من الجمعية الزراعية التابع لها صاحب البطاقة التموينية توضح مدى حيازته لأرض زراعية من عدمه ومساحة الحيازة.