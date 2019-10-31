الشرطة اليونانية تضبط كوكايين بملايين اليورو

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ضبطت الشرطة في اليونان خلال مداهمة لها اليوم الخميس، أموالا سائلة تبلغ حوالي 900 ألف يورو إضافة إلى 104 كيلوجرام من مخدر الكوكايين تقدر قيمتها بحوالي خمسة ملايين يورو.

وكتب وزير الحماية المدنية اليوناني ميخاليس كريسوهويديس على موقع تويتر: "الأمر يجري بيسر – خالص التهاني".

ونشر الوزير اليوم الخميس أحد مقاطع الفيديو يبين أفراد الشرطة خلال قيامهم بالمداهمة داخل منزل التاجر في أثينا.

ومن الغريب أن الكوكايين شوهد مخبأ في صندوق مليء بالرمل وداخل كتلة كبيرة من الصفيح وأوعية للطهي داخل الفرن.

ألقت الشرطة القبض على ثلاثة رجال يعتقد أنهم كانوا يمارسون نشاطهم في كامل أوروبا، وقالت إن الكوكايين من نوعية متميزة ومصدره أمريكا اللاتينية.

ولم يكن وزير الخدمة المدنية وحده هو الذي هنأ بالعملية، بل إن أحد المتاجرين بالمخدر علق بعد القبض عليه قائلا: "أهنئكم، لقد أمسكتم بي".