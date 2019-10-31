حزب الله: استقالة الحريري مضيعة للوقت اللازم للإصلاحات

قالت الكتلة البرلمانية لجماعة حزب الله اللبنانية يوم الخميس إن استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري مضيعة لمزيد من الوقت اللازم للإصلاحات التي تعتبر على نطاق واسع ضرورية لإخراج لبنان من الأزمة الاقتصادية.

وفي بيان عبر التلفزيون تلاه أحد أعضاء الكتلة عبرت الكتلة عن أملها في أن تأخذ مشاورات اختيار رئيس وزراء جديد مسارها الطبيعي.

وقالت الكتلة في البيان ‭‭‭“‬‬‬تدعو الكتلة حاكمية المصرف المركزي‭‭‭ ‬‬‬إلى اتخاذ كل التدابير و الإجراءات الآيلة إلى ضمان عدم تفلت الوضع النقدي في البلاد و خصوصا إبان هذه المرحلة الدقيقة والصعبة“.