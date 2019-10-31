 لافروف ينفي وقوع اشتباكات بين الجيش السوري والتركي في سوريا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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لافروف ينفي وقوع اشتباكات بين الجيش السوري والتركي في سوريا

أ ش أ
نشر فى : الخميس 31 أكتوبر 2019 - 3:08 م | آخر تحديث : الخميس 31 أكتوبر 2019 - 3:08 م

نفى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن تكون بلاده قد تلقت أية تأكيدات بشأن وقوع اشتباكات بين القوات المسلحة السورية والقوات التركية في الشمال الشرقي لسوريا.

وقال لافروف - خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم الخميس، مع الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا "توماس جريمنجر" - "عند تنفيذ الاتفاقات الكبرى على الأرض، فإن بعض الخشونة أمر لا مفر منه".

وأضاف: "لم أسمع عن تأكيدات لوقوع اشتباكات خطيرة مباشرة بين الجيش السوري والتركي في منطقة تنفيذ المذكرة الروسية التركية، التي وُقعت بمدينة (سوتشي) في 22 أكتوبر الجاري".

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