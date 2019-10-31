لافروف ينفي وقوع اشتباكات بين الجيش السوري والتركي في سوريا

نفى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن تكون بلاده قد تلقت أية تأكيدات بشأن وقوع اشتباكات بين القوات المسلحة السورية والقوات التركية في الشمال الشرقي لسوريا.

وقال لافروف - خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم الخميس، مع الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا "توماس جريمنجر" - "عند تنفيذ الاتفاقات الكبرى على الأرض، فإن بعض الخشونة أمر لا مفر منه".

وأضاف: "لم أسمع عن تأكيدات لوقوع اشتباكات خطيرة مباشرة بين الجيش السوري والتركي في منطقة تنفيذ المذكرة الروسية التركية، التي وُقعت بمدينة (سوتشي) في 22 أكتوبر الجاري".