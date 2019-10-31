يعرض نادى السينما الإفريقية الذى يقيمه مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية الفيلم الروائى الطويل «خيط الشتاء بجلدى» للمخرج جميل كوبيكا من جنوب إفريقيا، وذلك فى السابعة من مساء السبت المقبل، بسينما الهناجر.

تدور أحداث الفيلم حول جون كيب الذى قام على مدى عقود بسرقة الماشية والبضائع الأخرى من المزارعين المستعمرين ذوى البشرة البيضاء، وتبادل غنائمه مع السكان الأصليين الفقراء، وتكسبه أفعاله لقب البطل الشعبى لدى البعض، رغم تهربه من القبض عليه لأكثر من 12 عاما، وبينما يمنحه آخرون لقب قاطع الطريق سيئ السمعة.

فاز الفيلم بجائزة أحسن إسهام فنى فى مسابقة الأفلام الطويلة فى الدورة الثامنة من مهرجان الأقصر مارس 2019، وذلك لمستواه الفنى المتميز وأهمية موضوعه الذى يدور حول تضحية الإنسان وتطلعه إلى الحرية، وستقام بعد الفيلم ندوة يديرها الناقد السينمائى فاروق عبدالخالق.

ويعاد عرض الفيلم مرة أخرى مساء السبت 9 نوفمبر فى مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية ضمن عروض النادى التى تقام بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافة، وكذلك فى 10 محافظات أخرى بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة، ومنها قصر الأنفوشى بالإسكندرية، ومركز الإبداع بدمنهور، وقصور ثقافة الإسماعيلية، وبورسعيد، وأسيوط، والمنيا، والزقازيق، والأقصر، وقنا، وروض الفرج، وقصر ثقافة نعمان عاشور بالدقهلية.

وجدير بالذكر أنه فى تعاون جديد لفتح نوافذ لفيلم الإفريقى بمصر يعرض الفيلم أيضا يوم الإثنين 26 نوفمبر بقصر السينما بجاردن سيتى، وذلك بناء على اتفاق بين مهرجان الأقصر وقصر السينما برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم أن يتم فتح فرع للنادى على أن تقام العروض فى الإثنين الأخير من كل شهر.

نادى السينما الإفريقية أحد أنشطة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية برئاسة السيناريست سيد فؤاد، ويقام تحت شعار مهرجان على مدى العام، برعاية وزارة الثقافة وبدعم من وزارات السياحة والشباب والخارجية ونقابة المهن السينمائية وبالتعاون مع محافظة الأقصر.