جيش الاحتلال: إطلاق صاروخ مضاد للطائرات من لبنان باتجاه طائرة إسرائيلية

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إطلاق صاروخ مضاد للطائرات من الأراضي اللبنانية باتجاه طائرة إسرائيلية.

وقال حسبما ذكرت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، اليوم الخميس، إن الطائرة الإسرائيلية لم تُصب.