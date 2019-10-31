 جيش الاحتلال: إطلاق صاروخ مضاد للطائرات من لبنان باتجاه طائرة إسرائيلية - بوابة الشروق
الخميس 31 أكتوبر 2019 3:19 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في منع القانون المصري إعدام القاتل الأصغر من 18 عاما؟
النتـائـج تصويت

جيش الاحتلال: إطلاق صاروخ مضاد للطائرات من لبنان باتجاه طائرة إسرائيلية

نور رشوان
نشر فى : الخميس 31 أكتوبر 2019 - 3:14 م | آخر تحديث : الخميس 31 أكتوبر 2019 - 3:14 م

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إطلاق صاروخ مضاد للطائرات من الأراضي اللبنانية باتجاه طائرة إسرائيلية.

وقال حسبما ذكرت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، اليوم الخميس، إن الطائرة الإسرائيلية لم تُصب.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك