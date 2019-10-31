أثارت واقعة الاعتداء العنصري على لاعبي كرة قدم بريطانيين من ذوي البشرة السوداء في بلغاريا الجدل حول العالم ولكن الفريق البريطاني غادر بلغاريا بسلام ونصر، ولكن ماذا عن الأقليات التي تعيش كل يوم فى ذلك المناخ من الكره والعنصرية.

وبحسب صحيفة الجارديان تعاني أقلية الغجر من الاضطهاد والعنصرية بشكل يومي في بلغاريا بدأ من تلقي الإهانات والألفاظ العنصرية من عامة الشعب وحتى السياسات المتطرفة والتهديدات المستمرة من قبل الأحزاب اليمينية.

ويقول ستيفان ستيفانوف الذي ينتمي لعرقية الغجر المتواجدة فى بلغاريا: "هناك كلمتين لا تنفصلان بلغاريا والعنصرية فلا تكون إحداهما دون الأخرى اعتذر للاعبين البريطانيين السود لما رأوه فى بلغاريا ولكن الحقيقة فهذا جزء يسير من ما نعانيه كل يوم".

وبعد يوم من واقعة التعدى العنصرى على اللاعبين البريطانيين لا زال ستيفان ومجموعة من الغجر خائفين أثناء تحدثهم للجارديان من تعرضهم للانتقام إذا تحدثوا عن واقعهم الأليم ولذلك فضل بعضهم عدم إظهار وجهه فى الصور.

ويصف ستيفان سائق الأجرة الأربعينى ما يواجهه كل يوم قائلًا: "حينما يوقف أحد الزبائن سيارتى ينظر لوجهى مليا حتي يتبين الخد المضغوط المميز للغجر فما يلبث أن يصيح بى أنت غجري اذهب بعيدا لن أركب معك".

وأما ميروسلوف آنجلو صديق ستيفانوف والغجري أيضا فقد سافر للعمل في بلومستاد جنوبى العاصمة البريطانية لندن لـ5 سنوات ويقول إن الكل متسامح هناك وأنه لا أحد يسخر من كونه غجريًا.

ويضيف آنجلو: "شعرت أن حملا ثقيلا أزيح عن كاهلى حينما تركت بلغاريا التى كانت بمثابة سجن كبير بالنسبة لي، فقد كانوا يلوموننا على كل شيء يحدث لهم فقط لأننا غجر منبوذون".

ويتابع آنجلو أنه إذا تمكن من السفر ثانية لبريطانيا فهو لن يعود لبلغاريا إلا للاطمئنان على والديه فقط لأنه يحب أن يتربي ابنه الصغير فى بريطانيا كى لا يعيش ما عاناه أبوه من الكره والعنصرية ولكن آنجلو خائف من أن تتبخر كل أحلامه إذا تغيرت قوانين قبول المهاجرين فى بريطانيا بعد حدوث بريكست.

ويستطرد: "لا مستقبل للغجر ببلغاريا والأمور تزداد سوءًا يوم بعد الاخر أتمنى لو أن حظى مثل اللاعبين البريطانيين الذين غادروا بلغاريا بكل بساطة بعد حادثة تعد عنصرية وودت لو أنى معهم فلا أريد أن يتربي ابنى علي أنه مواطن من الدرجة الثالثة".

ويذكر أن المجموعة التى رفعت الشارات العنصرية بوجه اللاعبين البريطانيين هى جماعة تطلق علي نفسها جيش لوتا وهم من النازيين الجدد وقاموا برفع علامات النازية فى المباراة مع الفريق البريطانى بينما رفعوا كذلك علامة تحاكي أنف القرد فى إهانة لأصحاب البشرة السوداء من اللاعبين.

وينتمى جيش لوتا لجماعة نازية أكبر تسمي عصابة هوليجان وهى منتشرة بشكل واسع فى بلغاريا وتمتلك موقعا رسميا وصالات جيم للرياضة والملاكمة كما واحتفلت بذكرى التأسيس الـ25 العام الماضى وهى تملك صلات مع جماعات نازية أوروبية أخرى.

ورغم أن الممارسات العنصرية في الملاعب من قبل البلغاريين المتعصبين ينظر لها بكثير من الاستهجان العالمي إلا أن ما تعانيه أقلية الغجر التي تعادل 5% من إجمالي عدد مواطنين بلغاريا لا يجذب الكثير من الاهتمام حيث يجد الغجر أنفسهم هم الهدف الأقرب والأسهل للمتعصبين بشكل يومي.

وتعتبر الحكومة البلغارية هى رأس الحربة في التمييز ضد أقلية الغجر حيث يسيطر على الحكومة برئاسة بويكو بوريسوف 3 أحزاب يمينية هم حزب خلاص بلغاريا والحركة البلغارية الوطنية وحزب الهجوم وينضوى كل منهم تحت مظلة تحالف يدعي تحالف الوطنيين.

ويملك كراسيمير كيركاتشينوف قائد حزب الحركة الوطنية 3 حقائب وزارية هامة وهى الدفاع والداخلية ونائب رئيس الوزراء ليتمكن من أن يدفع بأفكاره المعادية للأقليات لتدخل حيز التنفيذ والتى كان أبرزها سياسة إعادة توطين الغجر.

وتقوم سياسة إعادة التوطين علي عدة محاور أولها الإشارة إلي الغجر رسميا باسم "جبسيز" الكلمة المستخدمة لوصف الغجر فى عهد هتلر ويليها انتهاج بعض الإجرات ضدهم كتحديد النسل وفرض العمالة الإجبارية للأطفال وحصر عملية التعليم لأطفال الغجر بمدارس منفصلة عن الطلاب الآخرين وليس انتهاء باعتبارهم أقلية غير أصلية أي أنهم ليسو من السكان الأصليين للوطن.

وطالب الحزب الوطنى البرلمان بعزل الغجر فى محمية خاصة بهم لتعتبر مقصدًا سياحيًا كما كان يفعل فى العقود القديمة مع الهنود الحمر.

ويذكر أن حدة الكراهية ضد الغجر تصاعدت عام 2017 أثناء الانتخابات البرلمانية التى شهدت صعود ثلاثي الأحزاب اليمينية وترافق ذلك مع حدوث أعمال شغب عام ضد منازل الغجر ومتاجرهم والتى تعرضت للهدم بينما كثفت الشرطة من حملات اعتقال الغجر والذين مات كثير منهم فى السجون إلى جانب ما تعرض له قرويي الغجر من أعمال قتل خارج القانون أثناء جمعهم الحطب وفقا لتقرير الجارديان.

ومؤخرًا ظهر زفيستمير أندرونوف قائد الاتحاد الوطنى البلغارى وهو حزب يمينى غير ذى أغلبية حيث قال فى أحد البرامج الحوارية: "الغجر والأتراك والأرمن هم مجرد ضيوف علي بلغاريا وإن كانوا ضيوف جيدين لم يكن أحد ليضايقهم كما يحدث".

ويقول جونوثون لى متحدث مركز حقوق الغجر الأوروبي: "ما حدث ليلة الاثنين الماضى من هتافات وإشارات مهينة لللاعبين البريطانيين السود لا يعادل شيء من بشاعة ما يتعرض له الغجر فى بلغاريا من إهانات وتجاهل لحقوقهم القانونية وخطابات الكراهية وكل ما حدث الاثنين الماضى هو أن تلك الممارسات ظهرت علي العلن للمجتمع الأوروبى رغم أنها تحدث بشكل يومى فى بلغاريا".

وأضاف لي: "في بلغاريا عضوة الاتحاد الأوروبى الإهانات العنصرية هى الأمر المعتاد وعنف الشرطة هو الأمر الذى لا يمكن التنبؤ بمدي الحدود التى يصل إليها وهدم منازل الغجر هى الاستجابة الطبيعية للحكومة حيال كل مشكلة والقتل العشوائى للغجر لا تتعدى أهميته كونه عنوان جذاب على رأس الصحف بينما تنتهك كرامة وحقوق الغجر بشكل يومى".

وبالمقابل قال مشجع الكرة البلغارى روبرت كوفينوف من أحد المقاهى خلال حواره مع الجارديان إنه لا يجب تعميم الحكم على جميع البلغاريين بأنهم عنصريين بسبب تصرف بعض الأشخاص فى مباراة كرة.

وبسؤاله عن ما يتعرض له الغجر فى بلغاريا أجاب روبرت أن الموقف حيال الغجر هى مسألة قانون ولوائح ليس أكثر ولا علاقة لها بالعنصرية، مضيفًا أن كل شعب فيه الجيد والسيئ.