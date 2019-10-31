نقل رئيس الوزراء النيبالي إلى المستشفى

تم نقل رئيس الوزراء النيبالي، كيه. بي. شارما أولي، إلى مستشفى خاص في كاتمندو، مما أثار مخاوف بشأن صحته اليوم الخميس.

وتم نقل أولي، البالغ من العمر 66 عاما، إلى مستشفى "جراندي" أمس الأربعاء، حيث قال المتحدثون باسمه إنه يخضع لـ"فحص روتيني"، ولكن وسائل الإعلام المحلية أفادت بأنه قد خضع لغسيل كلوي.

و تم وضع الزعيم النيبالي في وحدة العناية المركزة بالمستشفى، حيث خضع لغسيل كلوي بسبب مرض في الكلى، بحسب ما ذكرته صحيفة "كانتيبور" النيبالية.

وكان أولي قد سافر في أغسطس الماضي مرتين إلى سنغافورة، حيث قام الأطباء بإزالة أجسام مضادة زائدة، يمكن أن يؤدي وجودها إلى رفض الكلى المزروعة، بحسب الأطباء.

يذكر أن أولي، رئيس الحزب الشيوعي الحاكم في نيبال، كان قد خضع لعملية زرع كلى قبل 12 عاما في الهند. ومنذ ذلك الحين، سافر كثيرا إلى الهند وتايلاند وسنغافورة من أجل متابعة العلاج.