محكمة هولندية تمدد اعتقال شخصين في قضية احتجاز عائلة في قبو بمزرعة منعزلة

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قررت محكمة هولندية في مدينة اسين شمال شرق هولندا، أمس الأربعاء، تمديد اعتقال شخصين لمدة 90 يوما في قضية احتجاز عائلة ضد ارادتها لسنوات في قبو بمزرعة منعزلة في هولندا.

وأكد المتحدث باسم المحكمة أن القضاة زاروا المزرعة اليوم الأربعاء.

ويعتقد أن رجلا هولندا (67 عاما) وآخر نمساويا (58 عاما) احتجزا ستة أشخاص ويعتقد أنهم أبناء الرجل الهولندي لمدة تسعة أعوام في قبو المزرعة في قرية "روينولد" ضد إرادتهم.

ولم يتضح بعد الدافع والظروف الدقيقة للقضية.

وتم اكتشاف المجموعة في المزرعة المنعزلة قبل أسبوعين بعدما دخل شاب (25 عاما) إلى حانة محلية يطلب المساعدة.