 محكمة هولندية تمدد اعتقال شخصين في قضية احتجاز عائلة في قبو بمزرعة منعزلة - بوابة الشروق
الخميس 31 أكتوبر 2019 2:43 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في منع القانون المصري إعدام القاتل الأصغر من 18 عاما؟
النتـائـج تصويت

محكمة هولندية تمدد اعتقال شخصين في قضية احتجاز عائلة في قبو بمزرعة منعزلة

أمستردام - (د ب أ)
نشر فى : الخميس 31 أكتوبر 2019 - 2:27 ص | آخر تحديث : الخميس 31 أكتوبر 2019 - 2:27 ص

قررت محكمة هولندية في مدينة اسين شمال شرق هولندا، أمس الأربعاء، تمديد اعتقال شخصين لمدة 90 يوما في قضية احتجاز عائلة ضد ارادتها لسنوات في قبو بمزرعة منعزلة في هولندا.

وأكد المتحدث باسم المحكمة أن القضاة زاروا المزرعة اليوم الأربعاء.

ويعتقد أن رجلا هولندا (67 عاما) وآخر نمساويا (58 عاما) احتجزا ستة أشخاص ويعتقد أنهم أبناء الرجل الهولندي لمدة تسعة أعوام في قبو المزرعة في قرية "روينولد" ضد إرادتهم.

ولم يتضح بعد الدافع والظروف الدقيقة للقضية.

وتم اكتشاف المجموعة في المزرعة المنعزلة قبل أسبوعين بعدما دخل شاب (25 عاما) إلى حانة محلية يطلب المساعدة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك