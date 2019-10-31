نائب الوزراء اللبناني المستقيل: تحديد شكل الحكومة الجديدة للبلاد ليس نهائيا

قال نائب رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، غسان حاصباني، إن تحديد شكل الحكومة الجديدة للبلاد ليس نهائيًا لوجود تصورات مختلفة للقوى السياسية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «العرب في أسبوع»، المذاع عبر فضائية «Ten»، مساء الخميس، أن القوات اللبنانية ترى بأن تكون الحكومة مكونة من المستقلين أو الأخصائيين، لافتًا إلى أن الاختصاص يسعى إلى النهوض بالبلاد من المأزق الاقتصادي الواقعة فيه وانكباب الحكومة على العمل الاقتصادي المالي المطلوب منها، على حد قوله.

يُذكر أن رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، قد أعلن أول أمس الثلاثاء،التقدم باستقالته من منصبه للرئيس ميشال عون، استجابة لمطالب الشارع اللبناني بعد تظاهرات حاشدة دامت أكثر من أسبوعين، احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية وفرض الضرائب وللمطالبة باستقالة الحكومة.

وطالب الرئيس اللبناني، ميشال عون، مساء أمس الأربعاء، حكومة سعد الحريري، بمواصلة تصريف الأعمال، لحين تشكيل حكومة جديدة.

من جانبه أعلن «الحريري»، استعداده لتولي رئاسة وزراء لبنان من جديد، بشرط تشكيل حكومة تكنوقراط، نقلًا عن وكالة رويترز.