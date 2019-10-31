 «قسد» تستعيد 5 قرى في الحسكة من الفصائل الموالية لتركيا - بوابة الشروق
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«قسد» تستعيد 5 قرى في الحسكة من الفصائل الموالية لتركيا

أ ش أ
نشر فى : الخميس 31 أكتوبر 2019 - 2:40 م | آخر تحديث : الخميس 31 أكتوبر 2019 - 2:40 م

استعادت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" السيطرة على 5 قرى في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا من قبضة الفصائل الموالية لتركيا.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان - وفقا لقناة "العربية" الإخبارية اليوم الخميس - أن قوات سوريا الديمقراطية تمكنت من استعادة قرى "رجلة - أبو راسين - الحمرا - المناخ - السيباطية - القاسمية" الواقعة على محور تل تمر وأبو راسين بمحافظة الحسكة.

وقال مصدر في قوات سوريا الديمقراطية، في وقت سابق اليوم، إن القوات الأمريكية بدأت في تسيير أول دورية لها في مدينة رميلان بمحافظة الحسكة على الحدود السورية التركية.

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