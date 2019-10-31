كوريا الجنوبية تعتزم استخدام حافلات ذاتية القيادة في خدمات النقل العام

كشفت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في كوريا الجنوبية اليوم الخميس عن اعتزامها بدء اختبارات استخدام حافلات ذاتية القيادة في خدمات النقل العام بمدينة "سيجونج" الإدارية في الشهر المقبل، في إطار مشروع يستهدف تشغيل الحافلات ذاتية القيادة في المدينة عام 2022.

وبحسب الوزارة فإنه سيكون هناك سائق خلف عجلة القيادة في الحافلات ذاتية القيادة خلال فترة الاختبار للتدخل في حالة الضرورة أثناء رحلة الحافلة التي يبلغ طولها 8ر9 كيلومتر داخل المدينة. ولن يتم السماح للمواطنين العاديين بركوب هذه الحافلات خلال فترة الاختبار التي تمتد حتى نهاية 2021.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن الحكومة الكورية تعتزم تشغيل الحافلات ذاتية القيادة مع وجود سائق احتياطي والسماح للمواطنين باستخدامها في مدينة سيجونج خلال عام 2022 قبل توسيع نطاق استخدامها في مناطق أخرى.

ومن خصائص الحافلة ذاتية القيادة، إمكانية توقفها في الأماكن التي يحددها الركاب وهو ما سيكون مفيدا بشكل خاص لذوي الإعاقة. وسيكون في مقدور الراكب المعاق تحديد مكان وقوف الحافلة سواء لكي يركبها أو ينزل منها من خلال استخدام تطبيق موجود على هاتفه الذكي.

وقال كانج كيونج بيو الباحث في معهد كوريا للنقل خلال اختبار لحافلة ذاتية القيادة بحضور صحفيين في مدينة سيجونج يوم الثلاثاء الماضي إن "الحافلة ستعرف طلب الراكب في كل محطة وستعمل على أساس هذه البيانات.. وفي حالة الركاب كبار السن أو المعاقين ستوفر الحافلة لهم مساعدات الركوب أو النزول الموجودة لديها، كما يمكنهم اختيار مكان نزولهم أو ركوبهم الحافلة من خلال تطبيق على هواتفهم الذكية".

يذكر أن هذه الحافلات تعمل حاليا بتكنولوجيا المستوى الثالث للقيادة الذاتية وهو مستوى يتيح لها تشغيل نفسها في ظروف تشغيل مستقرة لكنه يحتاج إلى وجود سائق خلف عجلة القيادة لكي يتدخل في حالة الضرورة.

شارك في تطوير الحافلات ذاتية القيادة التي تضم 15 مقعدا شركات "كيه.تي.آي" و"هيونداي موتور" و"إس.كيه تيليكوم" و"جامعة سول الوطنية".

ويمكن لهذه الحافلة تغيير الحارة أو التوقف قبل التقاطعات حتى في ظل وجود سيارات أخرى إلى جوارها.