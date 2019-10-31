احتفلت، أمس الأول، إدارة السيدة زينب العليمية، بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، تحت عنوان «أكتوبر في الوجدان»، وذلك على مسرح السلام، بقصر العينى، وسط حضور كبير من المسئولين والإعلاميين والساسيين ومجلس أمناء الإدارة، وأولياء أمور الطلاب المتفوقين.

بدأت الاحتفالات بعزف السلام الجمهوري، أعقبه أوبريت «مصر المكانة»، قدمه طلاب مدارس السيدة زينب المختلفة، والذي لاقى تصفيقا حادا من الحضور، وقد عبر الأوبريت عن تلك الحقبة الزمنية المهمة في تاريخ مصر، قبل الحرب وبعدها، وكيف استطاع الجندي المصري أن يهزم ويتغلب على كل الصعاب في تلك الفترة.. تلاه فقرة غنائية بأصوات الطلاب والطالبات عن أغاني نصر أكتوبر المجيدة منها: «أحلف بسماها وبترابها، أم البطل، مدد مدد شدي حيلك يا بلد»، وقد امتد الحفل لأكثر من أربع ساعات متواصلة لاقى خلالها ترحيبا وتصفيقا من كبيرا من الحضور.. أعقب الاحتفالات تسليم الطلاب المتفوقين ميداليات وشهادات التفوق في المرحلة الإعدادية والثانوية ومدارس الاحتياجات الخاصة المتفوقين على مستوى الإدارة ومحافظة القاهرة والجمهورية، والتي حققت فيه الإدارة مستوى متميز العام السابق.. كما كانت هناك ترجمة بلغة الإشارة لجميع فقرات الحفل قامت بها منال محمود بمدرسة الأمل المنيرة للصم وضعاف السمع لطالبات.

جدير بالذكر، أن الحفل حضره محمد عطية، وكيل الوزارة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، والمستشار العسكرى لمحافظة القاهرة العقيد وليد مقرب، ‪ونخبة من قادة أكاديمية ناصر العسكرية، والجيش والشرطة، وخالد عبد الحكم، مدير الإدارة العامة للامتحانات، وزينب عبد الفتاح مدير عام الشئون التنفيذية، وبعض قيادات مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وعدد من مديري عموم الإدارات التعليمية بالقاهرة، والدكتور نبيه علقامي، والكاتب الصحفي الحسيني عمران.

يذكر أن الحفل أقيم تحت إشراف الدكتور خالد عبده، مدير عام إدارة السيدة زينب التعليمية بالتعاون مع مجلس الأمناء والآباء والمعلمين برئاسة كابتن العامري فاروق ــ رئيس المجلس، ونائب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى.













