الشناوي: معسكر المنتخب في روسيا لم يشهد أي «تسيب»

تحدث محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب الوطني عن مشاركته في نهائيات كأس العالم بروسيا 2018 رفقة الفراعنة.

وكان الشناوي قد شارك أساسيًا مع منتخب مصر في مباراتي أوروجواي وروسيا بالمونديال في حين حرس عصام الحضري عرين الفراعنة أمام السعودية في اللقاء الأخير بالمجموعة.

وقال الشناوي ، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون سبورت"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس: "شاركت في مباريات كثيرة وأنا مصاب، ولعبت مباراة البرتغال الودية في مارس 2018 وأنا أعاني من شد في عضلة السمانة".

وأضاف: "كافاني وسواريز ثنائي أوروجواي جاءا لي بعد انتهاء المباراة في كأس العالم وصافحاني وقالا لي إنني لعبت مباراة جيدة ولم نتحدث في أكثر من ذلك، ولم أصدق هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وقتها، عندما أخبرني بأنني رجل المباراة".

وواصل: "لا صحة لما تردد عن وجود تسيب في معسكر المنتخب بالشيشان أثناء المونديال، وصدمة الأهداف الثلاثة أمام روسيا في وقت قصير وراء خسارتنا اللقاء".

وأردف: "حزنت بسبب عدم اللعب أمام السعودية، ولكن مشاركة عصام الحضري كانت تكريمًا له، ولو أصبح مدربي فلا توجد أي مشكلة لأنني لاعب وهو مدرب".

وتطرق للحديث عن إصابة محمود جنش حارس الزمالك أثناء مشاركته في مران المنتخب، قائلًا: "هو صديقي منذ منتخب الشباب، وإصابته حدثت أثناء القفز في التدريبات، وسقط على أرضية الملعب وصرخ وجاء له أجيري الذي كان يحبه كثيرًا، وحزنت لتحميل أحمد ناجي مدرب الحراس، المسئولية".

واستأنف: "حققنا نتائج إيجابية مع أجيري، وخروجنا من البطولة الإفريقية كان صدمة، وما كان ينقص معسكر منتخب مصر في كأس الأمم هو أننا لم نكن يد واحدة".

وعن أزمة عمرو وردة خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة: "فكرنا في هذا الموضوع الصعب، ومن الممكن أن يقع أي لاعب في نفس الموقف".

واختتم: "أظهرنا أننا لا نريد أن يرحل وردة عن المنتخب، كلنا كلاعبين اجتمعنا وكلنا رفضنا رحيله، وفوضنا اللاعبين الكبار على أن تتحدث مع الإدارة، ولكن لم نهدد بأي شيء حيال الأمر".