الرئيس اللبناني: الحكومة الجديدة يجب أن تعيد ثقة الشعب في دولته وتلبي طموحاته

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، خلال كلمة وجهها إلى الشعب: "اليوم نحن على أبواب حكومة جديدة، والاعتبار الوحيد المطلوب هذه المرة أن تلبي طموحات اللبنانين وتحظى بثقتهم".

وأضاف، مساء اليوم الخميس، أنه يجب على الحكومة الجديدة أن تتمكن من النجاح فيما عجزت عنه الحكومة المستقلة، بشأن إعادة ثقة الشعب اللبناني في دولته، متابعًا أنه لهذا يجب أن يتم اختيار الوزراء وفقًا للكفاءة والخبرة وليس وفقًا للولاءات السياسية أو استرضاء للزعامات.

وتابع: "لبنان على مفترق خطير خاصة في الناحية الاقتصادية، وهو بأمس الحاجة لحكومة منسجمة قادرة على الإنتاج، لا تعطلها الصراعات السياسية والمناكفات"، لافتًا إلى أهمية دعم الشعب لهذه الحكومة.

وأعلن رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، الثلاثاء، التقدم باستقالته من منصبه للرئيس ميشال عون، استجابة لمطالب الشارع اللبناني بعد تظاهرات حاشدة دامت أكثر من أسبوعين، احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية، وفرض الضرائب، وللمطالبة باستقالة الحكومة.

وطالب الرئيس اللبناني، ميشال عون الأربعاء، حكومة سعد الحريري، بمواصلة تصريف الأعمال، لحين تشكيل حكومة جديدة.