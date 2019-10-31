الإسماعيلي يرفض تسليم ملعبه لوزارة الشباب والرياضة

أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي رفضه لما جاء في الخطاب الوارد من وزارة الشباب والرياضة، والذي يقضى بتسليم ستاد الإسماعيلية إلى إحدى الجهات التي عقدت الوزارة معها بروتوكولات، يقضى باستثمار مجموعة الاستادات التابعة للوزارة.

كانت إدارة الدراويش قد عقدت اجتماعًا برئاسة إبراهيم عثمان رئيس النادي، أكدت خلاله بأن ستاد الإسماعيلى ليس ملكًا لوزارة الشباب والرياضة وإنما هو ملكًا خالصًا للنادي الإسماعيلي الذي يمتلك المستندات القوية والعدالة على ملكيته للاستاد ومنشاته، وأنه لايجوز بأي حال من الأحوال لأية جهة التصرف في أي أمر يتعلق بالاستاد دون الرجوع للنادي صاحب الملكية وهو الوحيد صاحب الحق فى التصرف في هذا الأمر.

كما ناشد مجلس الإسماعيلي، أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بعدم إدراج ستاد الاسماعيلى ضمن استادات هذا البروتوكول.