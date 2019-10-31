تجنب الصربي نوفاك ديوكوفيتش مفاجأة من الفرنسي المغمور كورنتان موتيه وهزمه بصعوبة 7-6 (7-2) و6-4، الأربعاء في الدور الثاني من دورة باريس لكرة التنس، آخر دورات الماسترز للألف نقطة، فيما بلغ الدور عينه غريمه الإسباني رافايل نادال.

ديوكوفيتش الذي سيخسر في نهاية الأسبوع صدارة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين لمصلحة نادال، أنقذ كرتين حاسمتين أهدرهما خصمه، البالغ 20 عاما والمصنف 97 عالميًا، لخطف المجموعة الأولى التي انتهت بشوط حاسم «تاي بريك(7-2)».

وقال ديوكوفيتش الذي خسر نهائي العام الماضي أمام الروسي كارن خاتشانوف: «كانت المرة الأولى أواجه فيها موتيه، يملك موهبة كبيرة، ارتكبت أخطاءً كثيرة في المجموعة الأولى، لكن أوجه تحية له».

وتابع اللاعب المتوج بلقب 16 بطولة كبرى والذي بدا وكأنه يعاني من التهاب في حلقه: «بصراحة، لم اكن مرتاحا في الملعب، وآمل في التحسن غدا».

ويلتقي ابن الثانية والثلاثين، الباحث عن تعزيز رقمه القياسي في بيرسي بلقب خامس، في الدور التالي البريطاني كايل أدموند الفائز على الأرجنتيني دييجو شفارتسمان بمجموعتين 7-5 و6-3.

بدوره، تخطى نادال، حامل لقب 19 بطولة كبرى و35 دورة للماسترز، الفرنسي أدريان مانارينو المشارك ببطاقة دعوة بمجموعتين 7-5 و6-4.

ولم يكن ابن الثالثة والثلاثين في أفضل حالاته أمام المصنف 43 عالميًا، لكنه نجح في تخطي عقبة الفرنسي، في سعيه لإحراز لقب البطولة للمرة الأولى.

ويلتقي نادال السويسري المخضرم ستانيسلاس فافرينكا الذي عزز عدد انتصاراته في مواجهة الكرواتي مارين تشيليتش إلى 13 مقابل خسارتين فقط، بعدما هزمه 7-6 (7-3) و7-6 (7-5)، ويخوض نادال دورته الأولى بعد زواجه مطلع الشهر الجاري.