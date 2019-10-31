قائد القيادة المركزية الأمريكية عن تفاصيل مقتل البغدادي: فجر نفسه مع طفلين

كشف قائد القيادة الأمريكية المركزية الوسطى، كينيث ماكنزي، عن تفاصيل مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي، قائلًا إن القوات المشتركة في العملية قد اكتشفت اختباء البغدادي داخل نفق في الموقع.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، عقد مساء الأربعاء: "كان مختفيًا في نفق، وبينما نلاحقه أخذ معه 3 أطفال وفجر سترته الناسفة، وهو ما أدى إلى إصابة 4 أفراد ومقتل شخص إضافة إلى البغدادي، فضلًا عن طفلين آخرين"، موضحًا أن القوات تمكنت من حماية الطفل الثالث مع أطفال آخرين تم نقلهم من الموقع.

وتابع: "بعد ذلك تم إخلاء النفق من الرفات لإجراء الفحوص اللازمة"، معقبًا أنه تم دفن رفات البغدادي في البحر خلال 24 ساعة من العملية.