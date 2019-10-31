البحرية الليبية: إنقاذ 200 مهاجر غير شرعي بأقصى غرب البلاد

قالت البحرية الليبية إن التشكيل الأول لحرس سواحل طرابلس قام بإنقاذ 200 مهاجر غير شرعي في أقصى الغرب الليبي، بالقرب من الحدود التونسية.

وأشار مكتب الإعلام بالبحرية في بيان صحفي أمس الأربعاء إلى أن "بلاغا ورد من غرفة عمليات حرس السواحل حول وجود نداء استغاثة من قاربي هجرة دفع لإبحار الزورق (فزان) في مهمة بحث وإنقاذ صباح الأمس، تم خلالها إنقاذ مركبين خشبيين أحدهما كبير والأخر صغير (فلوكة) عليهما ما مجموعه (200) مهاجر غير شرعي بينهم (7) نساء. و(3) أطفال".

وعثر على القارب الصغير على بعد 80 ميلا شمال غرب مجمع بوكماش للبتروكيماويات، فيما وجد القارب الأكبر على بعد نفس المسافة شمال شرق مجمع مليتة للغاز.

وينتمي المهاجرون لجنسيات إفريقية، وكان بينهم جنسيات مصرية ومغربية وتونسية وبنغالية.

وأكدت البحرية نقل جميع المهاجرين إلى نقطة ميناء طرابلس لحرس السواحل في الساعات الأخيرة من ليل الأربعاء، حيث جرى تقديم المساعدات الصحية والإنسانية وتسليمهم لمركز إيواء جنزور التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.