الشحات: إذا تقاضيت راتبي في العين ستحدث مشاكل كبيرة جدا بالأهلي

قال حسين الشحات لاعب الأهلي إنه قدم تضحيات مالية كبيرة لتسهيل إجراءات انضمامه للنادي قادما من العين الإماراتي.

وصرح الشحات خلال استضافته بقناة ناديه مساء الأربعاء: "راتبي مع الأهلي أقل كثيرا مما كنت أتقاضاه بنادي العين".

وأضاف: "راتبي في العين كان ضخما للغاية، ولن يتوقعه أحد، ولن أقوله، ولكن تركت الراتب الضخم وتنازلت عن مستحقاتي حبا للنادي الأهلي".

وواصل اللاعب ذو ال٢٧ عاما "راتبي بالعين لا يُقبل أن أتقاضيه في الأهلي، لأنه سيؤدي إلى مشاكل كبيرة جدا".

وأشار: "تلقيت عدة عروض مغرية من أندية مصرية وسعودية بعد تألقي في كأس العالم للأندية، لكن أبلغت مسؤولي العين بأن الأموال ليست في حساباتي، أنا راجع بلدي لأنضم لأحد أكبر أندية العالم".

وأعلن حسين الشحات: "لقد انضممت للأهلي مقابل 5 ملايين دولار، أي حوالي 79 مليون جنيه عكس ما يقوله البعض 160 مليون جنيه".

واختتم تصريحاته: "البعض يتصور أنني تقاضيت هذه الأموال، أو أن راتبي قريب من 160 مليون جنيه، إذا حصلت على هذه الأموال بالفعل لماذا أمارس كرة القدم من الأساس؟".